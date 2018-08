Hűsítő finomságok nyárra

A meleg nyári napokon ugyan nincs kedvünk sütni, de árnyékba húzódva, kényelembe helyezkedve azért szívesen eszünk valami finomat. Ez az ellentmondás könnyedén feloldható, köszönhetően a sokféle, sütést nem igénylő finomságnak. A mindmegette.hu portál számos receptje közül lehet válogatni, melyek egészen biztosan felfrissülést hoznak a nyári melegben.

Pohárból kanalazva

A sütő bekapcsolását mellőző édességek legnagyobb csoportját a pohárkrémek jelentik, amelyek látványosak, elronthatatlanok és nagyon könnyen szezonálissá tehetők. Sőt, ezeknél a desszerteknél még az egészségtudatosság is igen könnyen megvalósítható, ha odafigyelünk a felhasználásra kerülő alapanyagokra.

A pohárkrém alapját adó krém esetében kitűnő választás lehet a görög joghurt, amelynek a sima joghurttal ellentétben sokkal jobb állaga van, de natúr sajtkrémeket, mascarponét vagy akár tejfölt is használhatunk a krémekhez. A puding szintén klasszikus alapeleme a házi pohár­krémeknek, itt dolgozhatunk bolti anyagokkal, de kis időráfordítással (és némi főzéssel) mi magunk is elkészíthetjük az E-mentes pudingunkat. A krém tartását fixálhatjuk egy kevés zselatinnal (mint az olasz panna cotta esetében), de a most divatos és valóban zseniális chia magból is keverhetünk bele egy keveset.

A pohárkrém krémje ízesítésének csak a fantáziánk szab határt. A krémet édesíthetjük/ízesíthetjük lekvárral, gyümölcsvelővel, jó minőségű szörppel, keverhetünk hozzá olvasztott csokoládét, kávét, mogyorókrémet. Az extra textúra kedvéért adhatunk hozzá darált vagy tört csonthéjasokat, csokoládéforgácsot (ha azt szeretnénk, hogy a forgács szépen megmaradjon, akkor a sajtszeletelővel leszelt forgácsokat rövid időre tegyük be a mélyhűtőbe, mielőtt a krémhez kevernénk). Az így kapott krémet rétegezhetjük egymással, felvert tejszínnel, gyümölccsel, tehetünk a szintek közé babapiskótát, tört kekszet, egy kevés granolát vagy más típusú müzlit, esetleg amaretti kekszet, maradék piskótából kiszúrt korongokat. Az elkészített pohárkrémeknél ezután már csak arra kell várni, hogy a hűtőben minden szint íze összeérjen, s utána kínálhatjuk is.

Torták a hűtőből

A joghurttorták/sajttorták esetében is bármilyen krém kerülhet az alapra. A piskótatésztás vagy tört kekszet, esetleg tört magvakat tartalmazó alapra kerülő krém esetében nagyon fontos az állag, itt nem egy pohárból vagy tálból kanalazzuk ki a végeredményt, úgyhogy feltétlen tegyünk bele valamilyen zselírozó anyagot, zselatint vagy agar-agart. A krémbe és a krém tetejére is kerülhet gyümölcs, csupán arra ügyeljünk, hogy a krém biztosan megálljon, miután lepattintjuk róla a forma oldalát. ÉKN

Receptek

Házi málnafagyi

Hozzávalók:

40 dkg natúr joghurt

6 dkg méz

30 dkg málna (+ a díszítéshez)

3 dl habtejszín

8 levél menta

Elkészítés:

A joghurtot és a mézet összekeverjük, hozzáadjuk a málnát, és botmixerrel összedolgozzuk. A tejszínt felverjük, és a joghurtos keverékbe forgatjuk. A masszát egy kb. 1 l-es formába töltjük, és a fagyasztóba tesszük 1 órára.

A fagyos joghurtmasszát kívülről befelé haladva jól átkeverjük egy villával, majd visszatesszük a fagyasztóba 30 percre. Végül újra átkeverjük, és legalább 3 óra hosszat fagyasztjuk.

A fagyit fogyasztás előtt 15 perccel áttesszük a normál hűtőtérbe. Végül fagylaltkanállal kelyhekbe adagoljuk, és málnával és mentával díszítve kínáljuk.

Epres tiramisu

Hozzávalók:

50 dkg mascarpone

14 dkg cukor

2,5 dl hideg habtejszín

6 dkg porcukor

1 tk vaníliaaroma

1 csomag babapiskóta

1 doboz friss eper (+ a díszítéshez)

1 ek citromlé

2 dl víz

1 ek keményítő

Elkészítés:

A mascarponét 4 dkg cukorral alaposan kikeverjük. A habtejszínt a porcukorral és a vaníliaaromával habosra keverjük, majd kis adagokban hozzákeverjük a mascarponemixhez. Habzsákba töltjük a krémet, és hűtőbe tesszük felhasználásig. Az eperszószhoz az epret, a citromlevet, a maradék cukrot és vizet egy lábosban felforraljuk. Addig főzzük, amíg az eper meg nem puhul. Ekkor a levéből félreteszünk egy keveset (ebbe fogjuk majd a babapiskótákat mártogatni). A keményítőt egy kevés vízzel kikeverjük, majd hozzáadjuk a szószhoz, és beforraljuk vele. Félretesszük hűlni. Egy babapiskótát kettétörünk, és belemártogatjuk a félretett eperszószba, majd a pohár aljára tesszük. Erre jön egy adag a krémből, amit a habzsák segítségével nyomunk a piskótára. A krémre kerül a készre főzött eperszósz. Ezt a sorrendet ismételjük a poharunk nagyságától függően úgy, hogy a teteje majd az eperszósz legyen. Friss eperszemekkel díszítjük. Egy alapos hűtés után már lehet is fogyasztani.

Házi készítésű fagylalt

A házilag készített fagylalt az egyik legjobb megoldás a nyári melegben. Elkészítéséhez jó, ha rendelkezünk egy-két bevált recepttel. Érdemes kitapasztalni egy tejes alapú fagylalt és egy sorbet elkészítését, amelyet utána kedvünk szerint variálhatunk a kapható gyümölcsök függvényében. Fagylaltgép nélkül is készíthetünk fagylaltot, a lényeg az, hogy kellő gyakorisággal keverjük át a fagyasztóból kivett krémet, így törve meg a fagylalt szerkezetét, ezzel téve egyre krémesebbé azt. Ennél egyszerűbb, ha a jégkrémkészítő formákat töltjük fel gyümölcsvelővel, gazdag gyümölcslével vagy gyümölccsel elkevert joghurttal.

