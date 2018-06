Hűségesek az öregdiákok Miskolcon

Már hatvanöt éve ­összetartó a volt Kilián György Gimnázium régi évfolyama, amelyet június 8-án nagyszabású találkozó keretében ünnepeltek meg. A még élő, nyolcvan év körüli idősek, az oktatási intézmény épületében, a jelenlegi Diósgyőri Gimnáziumban emlékeztek a kerek évfordulóra, majd a Várkert Étteremben ebédeltek, kötetlen emlékidézés közben. A résztvevőket Péter Barnabás igazgató szervezésében, kortörténeti előadással és az iskola fiatal tanulói irodalmi műsorral köszöntötték.

Négyszer váltott nevet

„Mondhatom, hogy az évfolyam több tagjával élő a kapcsolatom és nem csak az osztálytalálkozókra korlátozódik,” – nyitotta meg Péter Barnabás az összejövetelt.

„Amikor Fábián József tanár úr arról mesélt nekem, hogy az intézmény tulajdonképpen Hunfalvy János Gimnáziumként indult 1922-ben, akkor nem hittem neki. Aztán később volt szerencsém átadni Visy Károlynak az iskola elismerését a hetvenötödik születésnapján a Meteorológiai Intézetben. Elmondta, hogy ő még a Hunfalvy János Gimnáziumba iratkozott be, rövid ideig a Diósgyőri Állami Gimnáziumba járt, majd a Kilián György Gimnáziumban érettségizett. Tehát több szempontból is jeles ez az évfolyam. Ötvenedik, hatvanadik érettségi találkozó többször előfordult már az iskola történetében, de hatvanöt évesre még nem volt példa. Mi tanárok a diákjainkkal óriási erőt merítünk ezekből az ­összejövetelekből” – mondta az igazgató.

Nem mindennapi életpályák

A 2018-as találkozót Tóth Lajos nyugalmazott kohómérnök fogta össze, aki megosztotta velünk, mit jelentett évfolyamának az egykori Kilián inspiráló légköre. „A mostani találkozó három darab negyven fő körüli osztályból állt össze. Ebből aztán összehoztak az érettségire kettőt. A mostani alkalomra huszonhét fő érkezett, de a Balatonról, Pestről és még Kanadából is jöttek. Miskolcon volt már másnak is hatvanöt éves találkozója, de csak hét-nyolc fővel. Mi minden évben megszervezzük a találkozót, mert meglehetősen sokat jelent nekünk. A tanári karnak is jó visszajelzés, hogy van egy csapat, aki ennyire tiszteli őket és ragaszkodik hozzájuk. Nagyon sokat kaptunk ettől az iskolától, elképesztően felkészült pedagógusaink voltak. A matematika- és fizikaoktatás olyan erős volt, hogy a műszaki egyetemek első évét nevetve ültük végig. Nem mindennapiak azok a karrierek, amiket itt elértek az emberek.

Többen mentek orvosi és műszaki pályára, vagy katonai akadémiára és sokan beszélnek két-három idegen nyelvet, mások hivatásos kosárlabdázók lettek. Ez egy szellemileg ma is nagyon aktív társaság,” – osztotta meg velünk a szervező.

