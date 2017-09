Hulladékból rakták össze a két riksát

A járműveket – az egyik tényleg egy riksa, a másik pedig oldalkocsis bringa – a Factory Aréna munkatársai építették.

Egri Gábort, a Factory Aréna menedzserét kérdeztük a részletekről.

A miskolci rendezvényekre szeretnénk kivinni a riksákat.” Egri Gábor

– Tavaly mutáns kerékpárokat építettünk, totálisan hulladékból összerakva, ám mivel a riksa nagyon felkapott lett Budapesten, és több európai nagyvárosban is, úgy gondoltuk, hogy a szemétből ezúttal két „emberhordozó” járművet készítünk – fogalmazott Gábor. – Hulladékból, régi bringákból raktuk össze a két factorys riksát, amiben azért természetesen vannak új alkatrészek is és persze némi festék, ám a raklapléc például szemétből van, mint ahogy sok más cucc.

Az kiderült, a miskolciak szeretettel fogadták a járműveket a hétvégén.

Tanácsot is adnak

– Nagyon tetszik az embereknek! – jelentette ki Gábor. – A belvárosi riksázás nagyon bejön nekik: volt, aki hosszú ideig is képes is volt várni arra, hogy ő is beleülhessen. Egyszóval óriási a sikere a Mobilitás-heti programokon.

A Factory Aréna menedzsere elárulta, vannak ötleteik annak kapcsán, hogy mire használják majd ezeket a nem mindennapi járműveket a jövőben.

– A miskolci rendezvényekre szeretnénk kivinni a riksákat, és elsősorban gyerekeket szállítanánk velük – tette hozzá, és kérdésünkre azt is elmondta, hogy aki riksaépítésre adná a fejét, azoknak is szívesen segítenek.

– Jöjjön be hozzánk a Factory Arénába az, aki szeretne hasonló járművet építeni! –invitált Gábor. – Nemcsak riksaépítéshez adunk tanácsot, hanem „mutáns” vagy bármely más, hasonló járműhöz.

Felmerülhet persze az a kérdés is, hogy mennyi ideig tart egy riksa megépítése? Gábor három hetet mondott.

– Ez úgy jött ki, hogy közel öt napot volt a jármű egy esztergályosnál – tudtuk meg a részleteket. – Ám tényleg, cakumpakk három hét alatt készült el mind a kettő, mert egyszerre építettük.

De, hogy mi is az a riksa? A riksa a japán jinrikisha szóból származik, melynek jelentése „emberi erővel hajtott jármű”. A technikai fejlődés létrehozta az úgynevezett „cycle rickshaw”-t, vagyis tricikliriksát, mely ugyanazokkal az alapokkal rendelkezik, azonban két kereke van hátul, egy elől, innen a tricikli elnevezés. (Hátul egy vagy két utas helyezkedik el, elől pedig a vezető, aki pedál­lal hajtja a járművet.)

Ma már elismert közlekedési alternatíva, mert nem szennyezi a levegőt. A turizmus mellett ugyanakkor riksát ajánlanak különféle céges vagy magánrendezvényekre, például esküvőkre is.

