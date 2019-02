Hozzájárulnak az élményekhez Tokajban

A Szent Damján tábor megszervezésére és lebonyolítására szervezték meg a rendezvényt. Az adományokból és pályázati forrásból évente megvalósuló táborban fogyatékkal élő gyermekeket segítenek, és adnak nekik a mindennapjaikban nem tapasztalt élményeket.

Több fellépő

Az idei táborban 120 gyermek táboroztatását tervezik, ehhez pedig mintegy 130 önkéntest vonnak be. A tokaji jótékonysági koncerten a tábort is szervező görögkatolikus papnövendékekből álló kórus, Tokaj Város Vegyeskara, valamint Filep Xavér orgonista lépett fel. Az orvos vértanúról elnevezett tábort tavaly már huszonegyedik alkalommal szervezték meg 8 és 20 év közötti, közép- és enyhe fogyatékkal élők számára. Az egy héten át tartó táborban fontos, hogy a fiatalok ne a mindennapok rutinját éljék, hanem élményszerű programokon vegyenek részt. Így többek között a táborozók részt vettek már a boldogkői várban lovagi tornán, és a vizsolyi nyomdában történelmi mesejátékon is. A tokaji koncerten részt vett Orosz Atanáz miskolci püspök, Koncz Ferenc országgyűlési képviselő és Posta György tokaji polgármester is.

ÉM-EJ

VISSZA A KEZDŐOLDALRA