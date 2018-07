Hová lettek az óvónők? Az idősek nyugdíjban, és a fiatalok külföldön

Ez a szám azonban növekedett az elmúlt hetekben, hiszen azóta is több pedagógus vonult nyugdíjba. Az óvónőhiány okait kutatva különböző intézményekben érdeklődtünk. Kiderült, a probléma összetett. Nem vonzó a pedagógus-pálya a fiatalok számára, hiszen a velük szemben támasztott követelmény nagy, a fizetésük viszont kevés, ­annyi, mint a dajkáké. Az okok között találjuk azt is, hogy 2012 óta hároméves kortól kötelező a gyermekek óvodai nevelése. Emiatt igencsak megnövekedett egyes településeken az óvodai csoportok száma. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy sok fiatal csak azért szerez diplomát, hogy valamelyik multinál elhelyezkedhessen, vagy kimehessen külföldre bébiszitternek.

Összesen 215 pedagógus, közöttük 79 óvodapedagógus hiányzik megyénk óvodáiból és iskoláiból, derült ki a közalkalmazotti állásportál hirdetéseit böngészve. És ez a szám csupán az önkormányzati és állami intézmények pedagógusszükségletét tükrözi. Óvodapedagógusok főleg azokon a kistelepüléseken hiányoznak, melyek hátrányos helyzetű térségben találhatók, de nem csak itt. A nagyobb települések is bajban vannak, még a megyeszékhely is. Az Avastetői Óvoda például 4 óvodapedagógust is fel tudna venni. Ha lenne jelentkező.

Nem jönnek vissza

Balogh Istvánné óvodavezető lapunknak elárultra, eddig egy olyan óvónő jelentkezett hozzájuk, akit a törvény szerint fel lehet venni, mert megvan a diplomája. Beadták a pályázatukat olyanok is, akik most kezdik el óvodapedagógiai tanulmányaikat, de őket nem tudja az intézmény alkalmazni. Mi lehet az oka a rendkívül nagy óvodapedagógus-hiánynak? – kérdeztük az óvodavezetőt.

Megtudtuk, a probléma országos jellegű, és több ok is húzódik mögötte. Az egyik, hogy az óvodapedagógusok nagy része az idősebb korosztályhoz tartozik, 60 évesen pedig elmehetnek nyugdíjba. Az is gond, hogy a ’70-es években született óvodapedagógusok annak idején nem tudtak elhelyezkedni, mert telített volt a pálya. Ők pályaelhagyók lettek, máshol találták meg a számításukat, így nem igen térnek már vissza az óvodákba. Aztán itt van a pedagógus-életpályamodell, hangsúlyozta az óvodavezető.

Csak a diplomáért

Ez sem vonzó a fiatalok számára, hiszen egyrészt igen nagy követelményeket támaszt a pedagógusokkal szemben, másrészt egy pályakezdő óvónő diplomával annyit keres, mint egy dajka, akinek például 8 általánosa és egy 3 hónapos dajkaképesítése van, de ez utóbbi sem követelmény. A pályakezdő óvodapedagógus két évig csak gyakornok, utána vizsgát kell tennie, hogy pedagógusbért kaphasson.

– Nemrég az ELTE egyik oktatóját kérdeztem, hogy miért nincsenek fiatal óvodapedagógusok. Azt válaszolta, hogy sokan végeznek, de már egyetemista korukban kijelentik, hogy nem akarnak óvónők lenni, csak szükségük van egy diplomára, hogy valamelyik nagyobb céghez bekerüljenek, vagy külföldön bébiszitterként dolgozhassanak – sorolja Balogh Istvánné. Hozzáfűzi: a most befejeződött nevelési évet is úgy vitte végig az óvoda, hogy 2 pedagógus hiányzott. Három éve küzdenek a problémával, de lassan tarthatatlanná válik a helyzet. Abban reménykedik, hogy talán születik valamilyen törvényi megoldás. Példádul az, hogy a nyugdíjba vonult pedagógusok anélkül vállalhassanak munkát, hogy közben a nyugdíjukat fel kelljen függeszteniük.

Távol a várostól

Úgy tűnik, a kisebb települések óvodái még ennél is ­rosszabb helyzetben vannak. Szendrőládon a hirdetés szerint három, de mint kiderült, igazából négy óvoda­pedagógust keresnek, mivel az ­elmúlt héten az egyik ­kolléga nyugdíjba vonult.

Minyóczki Lászlóné óvodavezető is sokáig sorolja a ­pedagógushiány okait.

– Nálunk az egyik gond az, hogy messze vagyunk a nagyobb városoktól, és a mindennapos utazást nem vállalják a pedagógusok. Pedig térítjük az utazási költség nagy részét is. Óvodapedagógusaink átlagéletkora 55 év, tehát 5 év múlva ők is elmennek nyugdíjba, akkor még súlyosabb lesz a helyzet. Ezen a pályán a fizetés sem vonzó. Aki 25 éve van már a pályán, 175-196 ezer forintot visz haza, és ebben már benne van a nehéz körülmények között dolgozók pótléka is, ami havi bruttó 18 ezer 210 forint. A pályakezdők pedig még rosszabb helyzetben vannak, 134-135 ezer a nettó fizetésük. A problémához az is hozzájárult, hogy 2012-ben kötelezővé tették a 3 éves gyerekek óvodába járását. Nekünk akkor 3 csoportunk volt, azóta 6-ra kellett bővíteni.

Elmondta azt is: az elmúlt években olyan óvónők jelentkeztek csak, akiknek szakközépiskolai óvónői képesítésük van. Őket a törvény szerint lehet alkalmazni, ha van legalább 7 év szakmai tapasztalatuk, de az az igazság, hogy a mai kor követelményeit nem ismerik, a gyerekekkel nem tudnak megfelelően foglalkozni.

Hiányoznak még

A közalkalmazotti állásportálon nemcsak óvodapedagógusokat keresnek. Tanítóból 33, tanárokból pedig 103 hiányzik a megye iskoláiból és középiskoláiból. Nagy a hiány nyelvtanárokból, az informatika szakos és matematika szakos tanárokból, a középiskolákban a szakmai tárgyakat tanító pedagógusokból. Ezenkívül keresnek gyógypedagógusokat és pszichológusokat is.

Diploma, majd London

A Szendrőládi Óvoda vezetője elmesélt egy történetet is.

– Az egyik ismerősöm lánya most szerezte meg az óvodapedagógusi diplomáját. Már megvan a helye Londonban. Egy kisiskolás gyerekre fog vigyázni bébiszitterként, havi 870 ezer forintnak megfelelő fizetésért. Az a terve, hogy három évig marad kint, addig annyi pénzt tud összegyűjteni, hogy megalapozhatja az itthoni életét.

