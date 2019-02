Hótakaró helyett legyen a kertünkben saját hóvirág

A hóvirág az egyik legkedveltebb szabadon termő virágfajta, amelynek a hazánkban honos négy fajtájából az egyik, a kikeleti hóvirág védett növény lett 2005-ben, így egyetlen szál kitépése után is megbüntethetnek bennünket.

Már a tél végén

A hóvirág hagymás, évelő növény, kora tavasszal hajt, de előfordul, hogy már a tél végén is örülhetünk neki. A hóvirág, mint a neve is mutatja, gyakran áttör a hórétegen, nem várja meg annak elolvadását, mintegy üde látványként a tél egyhangú szürkesége után. Azonban kiskertekben is jól nevelhető növényről van szó, hívja fel a figyelmet Konkoly Andrea, a Dr. Park vezetője.

A hóvirág termesztéséhez tudni kell, hogy a napos, jó vízelvezetésű talajt kedveli. A talajt komposzttal vagy szerves tápanyaggal gazdagítsuk, az ültetőgödör legalább 15-20 centiméter mély legyen, egy gödörbe több hóvirághagymát tegyünk, de egy vonalba is ültethetjük őket.

Locsoljuk meg!

Óvatosan takarjuk be a hagymákat földdel, de ne nyomkodjuk őket bele a talajba, és locsoljuk meg a frissen elültetett hagymákat. Győződjünk meg arról, hogy a szomszédos növények nem lepik el a hóvirágot, és a gyökereik sem sértik a virághagymákat.

Mikor a növény már nem szaporodik tovább, telepítsük új helyre a hóvirágos kiskertet.

