Hosszabb élet sporttal Ózdon

Kézilabdázó múltjából adódóan Bellér Lászlóné már tizenhatodik éve rendezi az Országos Nyugdíjas Sportnapokat az ózdi sportcsarnokban, amely szintén sportoló házastársa után a Bellér László Emlékverseny nevet kapta.

– A férjem találta ki annak idején a rendezvényt, amíg ő volt az Ózdi Nyugdíjas Klub elnöke, de két év után elhunyt, és én vettem át tőle a klub vezetését. Nem akartam megszakítani a hagyományt, ezért további pályázati forrásokat kerestem – emlékezett a hölgy.

Lövészet, teke és sakk

– Kezdetben a párom vette fel a kapcsolatot az országos és megyei kézilabda-szövetséggel, akik a helyi önkormányzattal karöltve támogatták a kezdeményezést. Sajnos már elszármaztak Ózdról az MB1-es kézilabdázók, de rendszeresen szoktak összejöveteleket tartani, ahová az ország minden tájáról érkeznek. Mostanra viszont annyira megöregedett a társaság, hogy már nem akarják törni, zúzni magukat a pályán. Így a sportágak között az atlétika, a tenisz, az úszás, az asztalitenisz, a lövészet, a teke és a sakk maradt meg, és mindig része a programnak egy-egy kirándulás is. Amatőröket is szívesen látunk a májusi programon, de alapvetően az a tapasztalatunk, hogy inkább az 55–60 év közötti, korábbi versenyzőket vonzza az alkalom, akiknek ez volt a hivatása. Összességében 150–200 fő a kemény mag, de évről évre csatlakozik hozzájuk néhány érdeklődő – foglalta össze.

Úszás ízületeseknek

A korabeli ifjúsági és tömegsportrendezvények folytatása a nyugdíjas sportnap.

– Fiatal korunkban hatalmas sportélet volt Ózdon, és a régi, jó emlékekbe kapaszkodva ma is több szépkorúban támad föl az igény a városban a mozgásra. Sajnos, aki otthon leül, az egyre jobban leépül. A stadion területén ma is számos régi és új lehetőség áll rendelkezésre. A lábteniszasztal körül például mindig találunk embereket. Sajnos a pályák használatának egy része fizetős szolgáltatás, de a futó- és atlétika pálya ingyenes. Az uszoda szintén nyitott az idősek számára. Az úszás ebben a korban nagyon fontos, mert nem terheli meg az ízületeket, mégis erőfeszítést kíván – hangsúlyozta Bellér Lászlóné.

A társaság motiváló

Idős korban már élet-halál kérdése lehet a mozgás.

– Nem csak az egészségmegőrzésben, de a szellemi frissességben is segít a rendszeres testmozgás. Ahogy idősödik az ember, kialakulnak mindenféle nyavalyái, de a mozgással ezek is enyhíthetők, hogyha már valaki rászánja magát. Érdemes 60 év körül kialakítani, vagy meggyökereztetni a jó szokást, mert akkor van rá esély, hogy még 80 fölött is az életünk része marad a sport. Hogyha három-négy jó barát összefog és elmegy futni, vagy táncolni, akkor ez nem pusztán saját határaink átlépéséről szól már, hanem arról is, hogy együtt vagyunk. Emellett a közös kutyasétáltatás is remek alkalom lehet a hosszú sétákra, vagy kirándulásokra – magyarázta a klub elnöke.

