Hőség – FruitVeb: nehezen tudnak védekezni a termesztők a nagy meleg ellen

Ledó Ferenc elmondta, hogy a 30 Celsius-fok feletti hőmérséklet a zöldségek közül a zöldborsóra, a salátafélékre, és egyes káposztafélékre jelenti a legnagyobb veszélyt.

Rámutatott, hogy a paprikánál a 30-35 fok feletti tartós nappali és 20 fok feletti éjszakai hőmérséklet nemcsak a termés mennyiségére, hanem a minőségére is hatással lehet, így több görbe paprika jelenhet meg a piacon.

Hajtatott paprikát az országban évente 1500-1600 hektáron termesztenek fóliában, ahonnan 170-180 ezer tonnás termésre számítanak, emellett a termesztők 600-650 hektárról 21-23 ezer tonna szabadföldön termesztett paprikát takaríthatnak be.

Becslések szerint hajtatott paradicsomból az idén 360-370 hektáron 120-125 ezer tonna teremhet. Fő fajtatípus a fürtös, de egyre többen termelnek koktélparadicsomot is. A számítások szerint szabadföldön termesztett paradicsomból mintegy 1800 hektárról 125-130 ezer tonnát takaríthatnak be a termelők az idén, azonban a mennyiség függ az időjárás alakulásától – tette hozzá.

Megjegyezte, hogy szárazság idején a zöldségtermő terület 70-75 százalékán öntözéssel pótolható a hiányzó víz. Igaz, az öntözőberendezések mintegy fele régi és elavult, ezért a hatékonyság növelése érdekében szükség lenne a cseréjükre. Új öntözőrendszer kialakítása hektáronként 2-3 millió forintba kerül, míg a korszerűsítés öntözőtípustól függően 0,5-3 millió forintba. A gazdák 70-75 százaléka öntöz szabadföldi zöldségeket, míg gyümölcsöket a termesztők 20-25 százaléka.

A szervezet elnöke kiemelte, hogy a most érő gyümölcsök közül a hőségre legérzékenyebb a szeder, a legkevésbé a csonthéjasokat veszélyezteti, így az őszibarackot, mandulát, kajszit. Ha a hőség vízhiánnyal párosul, a termésmérettel is gondok lehetnek, ez még a jövő évi termést is kedvezőtlenül befolyásolhatja.

Ledó Ferenc emlékeztetett arra, hogy az idén a szélsőséges időjárás több gyümölcsre kedvezőtlenül hatott. A márciusi fagy súlyos károkat okozott például a kajszibaracktermésben, amely a korábbi években 30-35 ezer tonna volt, az idén pedig a 10 ezer tonnát sem éri el. A jelentős fagykárok miatt a tavalyi termés 55-60 százaléka várható az őszibarackból, a cseresznyetermést minőségi romlás érte.

Dióból átlagtermés várható az idén, míg szilvából rekordközeli, mintegy 65 ezer tonnát becsülnek a gazdák, és az átlagosnál több, 35-40 ezer tonna körte is teremhet. Emellett 750-800 ezer tonna alma várható, amely az elmúlt évek egyik legnagyobb mennyisége – tette hozzá Ledó Ferenc.

Hangsúlyozta, hogy a márciusi fagyokat leszámítva az időjárás nem okozott olyan károkat, hogy amiatt magasabb zöldség- és gyümölcsárakkal kelljen számolni. A hőség a termés minőségére kedvezőtlen, az árakat azonban egyelőre nem befolyásolja. Az árak piaconként és naponta eltérnek.

A terméktanács honlapján közzétett legfrissebb kínálati árak szerint a Budapesti Nagybani Piacon a paprika kilogrammonként 290-330 forint között van, a paradicsom 250-275 között. A gyümölcsök közül a szilva ára kilogrammonként 150-250 forint között mozog, a szeder 900-1250, míg a nyári alma kilogrammonként 220-280 forintba, a nyári körte 400-450 forintba kerül.

-MTI-

