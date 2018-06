Horgászok paradicsoma a Hernád folyó partján Szentistvánbaksa

Sokan a természetes körülményeket részesítik előnyben, így nem a strandok gyakran klórral tisztított medencéjében, hanem tavakban, folyókban csobbannak. Abaújban a vízpartot kedvelők szerint minden út a Hernádhoz vezet, de fürdeni csakis a kijelölt helyen szabad, nem érdemes tilosban lubickolni. Ezen a viszonylag barátságos folyón gyakran vízitúrákat is szerveznek, de csak olyan résztvevők csatlakozhatnak, akik magabiztos úszók, mert egyébként még mentőmellényben sem szállhat senki vízre.

– Igazi horgászparadicsom a mi kis falunk – szögezi le Rontó István, Szentistvánbaksa polgármestere, aki maga is horgász, és különböző vízisport-programokkal is szeretné fellendíteni idővel a helyi turizmust.

Több lábon állnak

– Modern kempinget szeretnénk itt építeni, ez a festői táj már sok művészt megihletett. Én mindig feltöltődöm a folyóparton, csak ajánlani tudom a pihenni vágyóknak ezt a gyönyörű vidéket. A térség egyik legfontosabb kincse a Hernád, jó lenne, ha a belföldi turizmussal foglalkozók jobban fókuszálnának erre a gyönyörű vidékre – mondja a település vezetője. – Harcsák, süllők, pontyok, kárászok, csukák, márnák akadnak itt gyakran horogra – hangsúlyozza, majd hozzáteszi, egyelőre csak álom, hogy ez a 289 lelkes település a turizmusból éljen meg, de reményei szerint ez a jövő.

Ötvenféle céklaétel

Addig is igyekeznek több lábon állni és önellátóvá válni. A közmunkaprogram keretében hatalmas veteményest gondoz az önkormányzat, és a céklatermelés is sikerágazat. Minden évben fesztivált szerveznek, melyen legalább ötvenféle céklából készült étel közül válogathat a sokaság. A népszerű lédús zöldségből szokás például savanyúságot, fasírtot és üdítőt is gyártani.

A vadregényes táj mellett a település tulajdonában lévő helyi manufaktúra is érdekes, ide több iskolai, óvodai csoportot is hoznak szervezetten ismeretszerzés céljából. A gyermekeknek bemutatják a kecskefarmot, ahol azokat az állatokat nevelik, melyek teje a legfőbb alkotóeleme a szentistvánbaksai kézműves szappannak.

Kecsketejből szappanok

Az apróságok az interaktív vidéki kirándulás során, természetes összetevőkből elkészíthetik saját kis tisztaságcsomagjukat.

A bioeljárás során készült levendula illatú, kecsketejből készült tisztálkodószerek egyébként nem szárítják úgy ki a bőrt, mint a nagyüzemileg előállított tusfürdők és szappanok.

JA

