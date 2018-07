Hordalék és zsírelválasztás a Parco C-vel

A Pureco Kft. elkötelezett az élhető és tiszta természet megteremtésével kapcsolatosan. A vizek tiszteletének, védelmének szem előtt tartásával fenntartható, komplex és egyedi javaslatokat kínál a vízipar számos területén, többek között a hordalék és zsírelválasztásra is van megoldása. A több, mint tíz éves tapasztalattal rendelkező, 100%-ban magyar tulajdonú nemzetközi vállalat Parco C berendezése a fizikai fázisszétválasztás elvén működik.

Amikor a víz nyugalmi állapotban van, akkor zajlik a felúszás és az ülepedés folyamata. A berendezés az elvezető pipacső helyzete miatt tudja visszatartani a szennyező anyagokat, az ülepedni képes anyagok tovább jutásának meggátolására pedig külön iszapfogó tér került kialakításra. Az előtisztított vizet a pipacső vezeti el a műtárgy fenéklemezének közeléből. A szerkezet kezelése egyszerű, erre a berendezések felső síkján kialakított nyílásokon keresztül van lehetőség. Külön kérésre, a gyártó a berendezést még szagzáró fedlapokkal is ellátja.

A Parco C teljes mértékben megfelel az Európai Unió vasbeton tartályos hordalék- és zsírleválasztó berendezések szabályozásának, MSZ EN 1825-ös szabvány. Kifejezett előnye, hogy könnyen szerelhető, gépjármű forgalom alá telepíthető, valamint, hogy a talajvízbe is lehelyezhető méretezés szerinti lehorgonyozással. A működő berendezés vízzel feltöltött állapotban képes feladatát ellátni. Mivel a Parco C a növényi és az állati zsiradékkal szennyezett vizek megtisztítására egyaránt alkalmas, ezért számos területen eredményesen lehet és szükséges is használni, mint például éttermek, benzinkutak, grillező helyek, sütödék és kifőzdék, élelmiszer-elosztó pontok, de akár hentesüzletek vagy állati hulladékfeldolgozó üzemek esetében.

A szennyvizek jelentős részében a zsír nem leválasztható formában van jelen, ezért ezeknél az alkalmazásoknál, mint például a tej, a sajt készítés és a halfeldolgozás, csak bizonyos feltételek mellett lesz hatékony a leválasztás. A leválasztó berendezés kiválasztásánál figyelembe kell venni, milyen jellegű és mennyiségű a szennyvíz. Mekkora a maximálisan befolyó vízmennyiség, milyen a szennyvíz maximális hőmérséklete, a szennyvízben lévő zsír sűrűsége, illetve, hogy van-e bármilyen oldószer a szennyvízben.

A felmerülő kérdések és igények esetén a Pureco Kft. nagy tapasztalatával és szakértelmével segíti a legjobb megoldások megtalálását. Termékeik, technológiáik és szakmai tréning programjaik is részét képezik professzionális vízipari megoldásaiknak. A Parco C termékkel, illetve a más vízipari piaccal kapcsolatos, optimális, költséghatékony, hosszú élettartamú technológiákról is találhat bővebb információt weboldalukon.

– PR cikk –



