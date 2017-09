Honnan jön a kellemetlen szag?

Olvasónk arról számolt be a napokban lapunknak, hogy a Győri kapuban és a belvárosban is bűz terjeng Miskolcon, de a kellemetlen szagot még az Avason és az egyetem környékén is érezni. Érdeklődött a katasztrófavédelemnél, de ők nem tudták a jelenség okát, ezért lapunkhoz fordult.

Megtudtuk, a Miskolcon érezhető trágyaszag a város környéki mezőgazdasági tevékenységhez köthető.

Kilométerekre érezni

Minden évben ebben az időszakban zajlik az állattartó telepek kitrágyázása és a trágya földekre történő kihordása. A kiszórás idején a talajba történő beforgatásig a trágya bomlik, a szagát pedig szélirányban akár kilométerekre is érezni lehet. A telepeknek és gazdálkodóknak a trágyázásra valószínűleg a Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán kell engedélyt kérniük.

ÉM-HE

VISSZA A KEZDŐOLDALRA