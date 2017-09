Homlokzati felújítás Borsodnádasdon

A pontos összeg egyelőre még nem ismert, de nagyságrendileg 16 millió forintból újítják meg a borsodnádasdi katolikus templom külső homlokzatát. Székely Dénes plébános a fejlesztéssel kapcsolatban érdeklődésünkre elmondta: a kivitelezéshez szükséges támogatást a főegyházmegyei főhatóság saját forrásból biztosította, ennek köszönhetően valósulhat meg a szükséges rekonstrukció. Műemlékvédelmi szempontok miatt előírás volt, hogy olyan anyaggal vakoljanak, amely szigeteli is az épületet. Az oldalfalak nagy része elkészült, most a toronynál dolgoznak a szakemberek.

– A toronyablak cseréjét is meg tudjuk valósítani, amely már rendkívül rossz állapotban volt – folytatta Székely Dénes. – Nagyon örülök, hogy segítséget kaptunk, hiszen a templomra nagyon ráfért a külső felújítás. Lassan a végéhez érünk a munkáknak, remélem, hogy a nagy hideg, a tél beállta előtt teljesen be tudjuk fejezni. Természetesen szeretnénk, ha a jövőben folytatni tudnák a belső résszel is, a falakat festeni, a padlót pedig burkolni kellene. Erről azonban még konkrétumokkal nem tudok szolgálni.

