Holvay Endre születésének 100. évfordulójára emlékeztek Budapesten

Az MRSZ közleménye szerint a család és a közvetlen hozzátartozók mellett nagyjából félszázan gyűltek össze a Farkasréti temetőben az Olimpikonok Emlékfalánál, hogy koszorúkkal és virágokkal emlékezzenek meg a nemzetközi szövetség (FIVB) egykori alelnökéről.

Az MRSZ-t Ludvig Zsolt főtitkár és Nagy József operatív igazgató képviselte, de jelen volt az Országos Testnevelési és Sporthivatal korábbi vezetője, Gallov Rezső, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság hagyományőrző albizottságának vezetője, Győr Béla is. A korábbi játékosok közül többek között Bánhegyiné Radó Lúcia, Király Zsolt, Nagy István és Tatár Mihály tették tiszteletüket.

Holvay Endre 1949-től 1955-ig az MRSZ szervezési bizottságának tagja volt, ebben az időszakban játékvezetőként is dolgozott. 1955-től 1961-ig, majd 1974-től 1980-ig az MRSZ elnökeként tevékenykedett, 1955-ben beválasztották a FIVB adminisztratív tanácsába, amelynek egészen 1992-ig tagja maradt. 1957-től 1961-ig a FIVB játékvezetői bizottságának titkáraként, majd 1961-től 2002-ig elnökeként működött, emellett kétszer is betöltötte a FIVB alelnöki pozícióját (1959-1961 és 1970-1972). 1964-től 2000-ig az FIVB technikai delegátusa volt az olimpiákon, így tíz olimpián is részt vett szervezőként. 2006-ban a FIVB első magyarként beválasztotta a sportági Hírességek Csarnokába.

-MTI-

