Holokauszttúlélőkről szóló kiállítás nyílt a New York-i magyar főkonzulátuson

Herman Ildi fotográfus tárlata a holokauszt magyarországi áldozatainak április 16-i emléknapja alkalmából nyílt meg szerdán a főkonzulátus és a magyar kulturális központ közös megemlékezésekén. Az eseményen túlélők is részt vettek.

A tíz túlélőről készült portré-, illetve tárgyfotókat, valamint a személyes visszaemlékezéseket és emléktöredékeket nyomtatott papírtekercseken kiállító tárlatot – amely tavaly nyáron debütált Budapesten – a magyar kulturális központ a külföldi magyar kulturális intézetek közül elsőként mutatja be. A portréfotók még életben lévő nyolc szereplője közül hatan jelen voltak a rendezvényen.

Hermann Ildi fotóművész az MTI-nek telefonon elmondta: a fotósorozat elkészítésére nagymamája sorsa ihlette, aki szintén holokauszttúlélő volt, de őt nem faggatta ki eléggé, s ezt a hiányérzetet is szerette volna pótolni, amikor kétszer három hetet New Yorkban töltött magyar holokauszttúlélőknél. “Megtiszteltetés volt, hogy beengedtek az otthonaikba, elmondták azt, ami még annyi esztendő után is felkavaró volt számukra, s bizony, nem egyszer elő is fordult, hogy ezek a beszélgetések sírásba fúltak” – idézte fel a fotók készítésének nehéz, de egyszersmind felemelőnek nevezett időszakát Hermann Ildi.

A kiállítás anyagából a fotóművész szeretne könyvet is összeállítani.

A kiállítást jónak és szükségesnek is tartotta a 98 esztendős Berceller Imre pszichiáter, a portrésorozat egyik szereplője. Három és fél évig volt munkaszolgálatos, és az 1956-os forradalom és szabadságharc után érkezett az Egyesült Államokba. Mint az MTI-nek elmondta: akkoriban Amerikában nem a holokauszt, hanem az ’56-os magyar forradalom iránt érdeklődtek inkább, s holokausztról az átlag amerikaiak vajmi keveset tudtak.

“De amikor kérdeztek, én beszéltem róla, mert ezt nem szabad elfelejteni. Jómagam azonban nem a fájdalom, hanem a felháborodás hangján szólok róla” – fogalmazott Berceller Imre. De hozzátette: még a munkaszolgálatos vezetői között is akadtak rendes emberek, az ő századának vezetője, Kovács II. József hadnagy például ilyen ember volt, akit később a jeruzsálemi Jad Vasem Intézet a Világ Igaza kitüntetéssel el is ismert.

A holokausztra emlékezés jegyében egyébként vasárnap a New York államban lévő Buffalóban a Bátorság emlékei címmel és gondolat jegyében rendezett ünnepségen köszöntötte Buffalo város zsidó közössége az ott élő, 95 esztendős Baránszki Tibort, aki a második világháború idején a budapesti nunciatúrán (vatikáni nagykövetségen) dolgozva, élete kockáztatásával mentett meg mintegy háromezer üldözöttet. Baránszkit az idén a Nemzetközi Raoul Wallenberg Alapítvány is kitüntette, s bélyegeket adott ki Baránszki Tibor arcmásával.

– MTI, Járai Judit –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA