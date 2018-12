Holland a ruha, a cipő, a kabát Göncön

Nem kell félniük a Göncön élő szegény családoknak. Ha ruhára, cipőre, egyéb hasznos holmira van szükségük, ingyen válogathatnak a volt diákotthonban berendezett adományraktárban. Főleg azok, akik rendszeresen részt vesznek az önkormányzat és a település különböző intézményei által szervezett programokon. De hogy is van ez? Sivák Jánostól, Gönc polgármesterétől tudtunk meg többet a különleges adományozásról.

Nagyon jó kapcsolatban vagyunk a holland házaspárral, akik sokat segítenek.” Sivák János

– A történet azokra az évekre nyúlik vissza, amikor még nevelőtanár voltam. Először Megyaszón dolgoztam, majd a gönci nevelőotthonba kerültem. Akkor vettük fel a kapcsolatot egy holland karitatív szervezettel, ami mára igen jó és szoros kapcsolattá alakult. Egy holland házaspár szívén viseli az állami gondozott gyermekek és a szegény körülmények között élő családok sorsát. Hazájukban különleges boltot működtetnek. Oda bárki beviheti a már nem használt ruháját bizományba úgy, hogy ráírja, mennyit szeretne érte kapni. A házaspár kicsit többért eladja ezeket a holmikat, és a plusz összeget karitatív célokra használja fel – meséli a polgármester, úgy folytatva – annak idején nagyon tetszett a holland házaspárnak a mi SZIA Clubunk, azaz az amatőr művészeti csoportunk, melynek sok állami gondozott gyerek is a tagja volt. Amikor a házaspár eljött egy próbára, álmélkodva látták, hogy a gyerekek csillogó szemekkel énekelnek, zenélnek, felszabadultan táncolnak. Amíg működött a klub, azt is támogatták.

Tikettrendszer

Aztán Sivák János polgármester lett, de a holland házaspárral továbbra is megmaradt a jó kapcsolat. Azóta is rendszeresen hoznak a városnak ruhákat, cipőket, egyéb használati eszközöket. Egy alkalommal 15 konténer munkaruhával érkeztek.

– Nagyon örültünk neki, hiszen így minden közmunkásunknak lett megfelelő öltözéke. Olyan acélbetétes cipőket is kaptunk, amelyek itthon közel 50 ezer forintba kerülnek. De jó meleg dzsekiket és nadrágokat is tudtunk adni a munkásainknak. A polgármester azonban nem akarta, hogy az adományokat úgy kapják meg az emberek, hogy nem tesznek érte semmit. Ezért bevezetett egy úgynevezett tikettrendszert. Ennek az volt a lényege, hogy aki részt vett valamilyen városi, közösségi programban, a felzárkóztatást segítő előadásokon, az tikettet kapott. A tikettnek pedig nagy értéke volt, mert ahányat összegyűjtött egy család, annyi kiló ruhát vihetett haza az adományboltból. Dupla haszna van tehát a holland házaspár segítségének. A rászoruló emberek elmennek az őket segítő foglalkozásokra, rendezvényekre, ezért pedig ingyen vihetnek haza ruhát maguknak és gyermekeiknek.

A programok között szerepelnek például közösség- és egészségfejlesztő foglalkozások, a családtervezésről és a pénz beosztásáról szóló előadások, de zumba, vízi torna és túra is. Jól működik a fiatal anyák klubja és az idősek klubja, azaz a „mamóca” klub. Egy program keretében varrni is megtanultak az asszonyok, ennek támogatásaként a holland házaspár varrógépeket is adományozott – sorolja Sivák János.

Megtanulnak hollandul

Hozzáteszi: ma már nincs szükség a tikettekre, hiszen mindenki tudja, hogy ki vesz részt a programokban és ki nem. Akik aktívak, azok válogathatnak először az adományokból, de természetesen jut másoknak is, hiszen a holland házaspár továbbra is szívén viseli a szerény körülmények között élő emberek sorsát. Támogatnak egy másik magyar települést és egy romániai közösséget is.

Nagylelkűségüket jelzi, hogy a gönci gyermekotthonból 4-5 gyereket elvisznek holland családokhoz az iskolai szünetekben. Ez a gyerekeknek hatalmas élményt jelent, de sokat is tanulnak az idegen környezetben. Megismernek egy nyugat-európai országot, kultúrát, sokat javul a magatartásuk, és a nyelvet is elsajátítják.

– Amikor Göncre érkezik a holland házaspár, akkor a gyerekek segítenek nekem tolmácsolni – teszi hozzá a polgármester.

