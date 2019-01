Holdviola: Prima díj és év végi koncert Miskolcon

A kétezres évek egyik olyan miskolci zenekara a Holdviola, mely országosan is ismert és sikeres lett. Tízéves évfordulójukra készülve kerestük meg Farkas Pétert a formáció vezetőjét, hogy beszéljen nekünk az indulásról, sikerekről és az elkövetkezendő időszak terveiről.

© Fotó: Ádám János

„2006-ban egy avas-déli panellakásban kezdtem zenéket írogatni, éppen sok időm volt, mert egy magánéleti válság közepén jártam. Sok önismereti könyvet olvastam akkoriban, mikor is egyik este a népdalok beköszöntek hozzám. A testvérem jött egy adag CD-vel, hogy ezeket át kéne másolni. Elkezdtem hallgatni őket és akkor jött egy felismerés, hogy nekem ehhez közöm van, és ezzel dolgoznom kell. Innen indult a Holdviola zenei koncepciója. Hozzávetőleg egy év alatt otthon összeraktam egy lemezanyag vázát. Utána találkoztunk össze Barta Zsófi énekessel, akivel tovább formálódtak a dalok. 2008 szeptemberében kerestem meg Gál Lajos gitárost, hogy csatlakozzon hozzánk – akivel az Eső zenekarban zenéltem együtt korábban. Még az év decemberében a miskolci Művészetek Házában volt egy nagyszabású koncertünk, amivel elindult a formáció a siker útján. Előtte már felléptünk Zsófival a Borsodi Fonón és a Múzeumok Éjszakáján is, de ezek a koncertek inkább csak helyzetfelmérésként funkcionáltak, ahol kiderült, hogy igény van erre a zenére. A 2009-ben megjelent első lemezünk több kategóriában is jelölt volt a Fonogram díjra, végül az Év felfedezettje lett a zenekarunk, ebben a Bánat utca című dalnak fontos szerepe volt, amit akkor az Év dala kategóriában is jelöltek, de a világzenei lemezek között jelölve voltunk az Év lemezére is.

Táncos produkció

A zenei vonal megszületésével egy színpadi látványterv is kezdett kialakulni a fejünkben, gyakorlatilag az első koncerttől kezdve jelen volt a táncos produkció, illetve a vizuális elemek is. Maródi Attilával, a Szinvavölgyi Néptáncműhely koreográfusával szerencsés találkozásunk volt, mivel ő is látott fantáziát az együttműködésben, megszülettek az autentikus néptánc és a modern tánc ötvözetét képező táncprodukciók, melyek azóta is a színpadi látványképünk részei.

© Fotó: Ádám János

„A Holdviola zenekar tavaly elnyerte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Prima díjat, és a Jubileumi nagykoncertnek is megvan már az időpontja – számolt be Farkas Péter. – Az ünnepi koncertsorozatunkat három részesre terveztük. Februárban a Talamba ütőegyüttessel közösen egy különleges atmoszférájú előadást állítottunk színpadra a Gödöllői Művészetek Házában, szeptemberben az Anima vonósnégyessel kiegészülve, egy tőlünk eddig nem megszokott akusztikus koncerttel folytattuk Budapesten. December 28-án pedig Miskolcon zártunk egy nagy, táncos-zenés koncerttel a Művészetek Házában. A helyszínválasztás több szempontból sem véletlen, hiszen 2008 decemberében itt volt az első nagy előadásunk a Szinvavölgyi Néptáncegyüttessel közösen, és a Bánat utca sikerdalunk népdal formáját is itt hallottam először a Fazekas Gyermekkórus előadásában.”

Megjelenik az új klip

„Az új klipünk elérte végleges formáját, a napokban debütált Kis gerlice címen – mondta el a zenekarvezető. A soron következő album demó verziója is elkészült, most dolgozunk azon, hogy professzionális körülmények között is rögzítsük. Már látszik, hogy az ez év végi megjelenés nem reális, mert készülünk a nagykoncertre és ez most elveszi az időnk és energiánk jelentős részét, így a kiadás a jövő év első felére tolódik. Közben a zenekar november elején Megyei Prima díjas is lett magyar zeneművészet kategóriában. A Fonogram díj után ez a második megtisztelő, nagy elismerésünk. Nagyon büszke vagyok a zenekarra, hogy nekünk ez megadathatott. Köszönet a korábbi tagjainknak és menedzsmentünknek, a táncosainknak és a stábunknak is, mindannyiuk munkája elengedhetetlen része sikereinknek. A tíz évünknek ez egy szép megkoronázása. Gratulálunk minden további jelöltnek és díjazottnak” – összegezte Farkas Péter.

ÉM

