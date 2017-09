Hölcz Péter egészen biztos a békében

A napokban rendkívüli közgyűlést tartott a Magyar Úszó Szövetség. Nem az elsőt az elmúlt hónapokban, de remélhetőleg hosszú időre az utolsót – ezt fogalmazták meg a műfajban régóta dolgozó szakemberek. A testületnek már van elnöke, általános és szakmai alelnöke, továbbá elnöksége is. Az MVSI-nek két voksa van a közgyűlésben, azaz a nevében ketten is szavazhatnak, s az egyik általában mindig Hölcz Péter – most azonban kivételesen nem volt ott az eseményen.

Wladár Sándor elnökké választása jó döntés a tagság részéről.” Hölcz Péter

Elsöprő többséggel

– Ennek egyszerű a magyarázata – kezdte a Miskolc Városi Sportiskola kötelező úszásoktatás szervezője, az MVSI szakágvezetője, verseny­igazgatója. – A rendkívüli ülés idején ugyanis Finnországban tartózkodtam, a testvérvárosok úszóversenyén vettem részt Tamperében, de ez nem akadályoz meg engem abban, hogy szeretett sport­ágam történéseiről elmondjam a véleményem. Az első és legfontosabb az, hogy Wladár Sándor elnökké választása jó döntés a tagság részéről. Hiszen olimpiai bajnok, azaz szakmabeli, ha úgy tetszik nem kívülről, hanem belülről jött, széles körű támogatást kapott, élvezte az egyesületi vezetők és az edzők bizalmát. Érdemes azt is megjegyezni, hogy Wladár Sándor doktori címmel rendelkezik, állatorvos, jól működő praxisa van, vagyis a civil életben is letette a névjegyét. Már a közgyűlést megelőző háttérbeszélgetések során is kirajzolódott a személye, majd konszenzus alakult ki körülötte és róla, ennek eredménye pedig az az elsöprő többség, amit kapott. Régi motoros vagyok már a szakmában, tudom, hogy óvatosan kell bánnom a szavakkal, mégis bátran kijelentem: végre béke lesz ebben a sportágban.

Mászkálás? Nem…

Hölcz Pétertől ezután azt kérdeztük, hogy elnökfüggő-e a honi úszósport sikeressége, mire kapásból így felelt:

– Nem, semmiképpen nem! Az eredményesség vagy az eredménytelenség nem azon múlik, hogy ki ül az első számú vezető székében. Azt sem hiszem, hogy most Wladár Sándor nagy mászkálásba kezd, nyakába veszi az országot, ugyanis erre sincs szükség. Az elnöknek ott kell megjelennie, ahol szükség van rá, vagy ahonnan azért keresik meg, mert valami miatt „megfeneklettek”. Ettől sokkal fontosabb, hogy a főnököt találjuk meg, ha ez indokolt, és segítsen, ha segítenie kell.

A miskolci szakember arra számít, hogy az apparátusban lesznek változások, de ez nem jár majd nagy felfordulással.

– Az a legfontosabb, hogy olyan munkatársakat kérjen fel, akik időben és időre elvégzik a feladatokat. Mondok egy példát: a kluboknál januárban egy évre terveznek és az nagyon lényeges, hogy a megítélt támogatások ne októberben jöjjenek meg, mert korábban előfordultak csúszások. Amennyiben az elnöktől kezdve az alelnökökön át az elnökségig, a szövetségi kapitánytól az irodai alkalmazottakig mindenki tisztességesen helytáll, akkor nem lesz okunk arra, hogy féltsük ezt a nagyon szép és páratlanul eredményes sportágat.

Marad régióvezető

Közgyűlés ide, közgyűlés oda, Hölcz Péter – aki társadalmi munkában a megyei úszószövetség főtitkára – a jövőben is betölti az országos szervezet három megyét magába foglaló, észak-magyarországi régióvezetői tisztét. Amelyet pályázat útján nyert el, és amelyet napi munkája után, többnyire esténként és hétvégenként lát el.

