Hol kezdődött igazából a miskolci filmfesztivál?

Programjaival is emléket állít a régióhoz kötődő híres filmeseknek, a borsodi megyeszékhelyen hagyományosan, már tizenöt alkalommal megrendezett Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. Köztük Zukor Adolfnak is, akiről termet és díjat neveztek el a fesztiválon.

A fesztiválhoz sok szállal kötődő, a történelmi előzményeket kutató egykori miskolci alpolgármestert, Fedor Vilmost kérdeztük.

A megye szülöttei

Emlékeztetett, hogy Zukor Adolf tényleg innen indult a világhírig vezető útjára. De a mai filmes jelennek más történeti előzményei is vannak, a CineFest létrejötte a régi filmes hagyományokra támaszkodott.

– 1939 júniusában Lillafüreden rendezték meg az első nemzetközi filmhetet, amit 1940-ben újra megtartottak és később filmfesztivált többször is szerveztek. Tudni kell: az első magyar Oscar-díjas, Pressburger Imre forgatókönyvíró szintén Miskolcon született, a Szentpéteri kapuban. Dargay Attila pedig, az egyik legnagyobb magyar rajzfilmes, a Vuk megalkotója, mezőnyéki, amely a mai Nyékládháza elődje. A filmes szakma, mint helyszínt is kedvelte városunkat. Itt forgatták az 1930-as évek egyik kultfilmjét, a Meseautót, a 2000-es évek elején pedig „A miskolci Bonnie és Clyde-ot. Amikor megszületett a régi Béke mozi helyén a Művészetek Háza, akkor azzal a céllal jött létre, hogy ott többféle művészeti ág, köztük a filmművészet is helyet kapjon – magyarázta a volt alpolgármester.

ÉM-DA<

Zukor Adolf élete: ez egy igazi hollywoodi történet Budaoest - Zukor Adolfra emlékezik a Magyar Hollywood Tanács. Zukor Adolf-emléknappá nyilvánította január 7-ét, a magyar származású egykori hollywoodi producer születésnapját a Magyar Hollywood Tanács – közölte az MTI-vel Bokor Balázs, a szervezet elnöke. Hárompercesekkel kezdte Zukor Adolf (Ad... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA