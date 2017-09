Hokitörténet, amelyről még mester és játékos sem hallott

A Macik pénteken 18 óra 30 perctől a SC Csíkszereda gárdáját látják vendégül a miskolci jégcsarnokban.

A piros-fehérek a Magyar Kupában és a ligában elszenvedett vereség után nagy formajavuláson estek át, simán elgázolták a bécsieket, így vezetőedzőjük, Mikael Tisell is bizakodással tekintett a romániai együttes elleni fellépésükre:

– Remélem, hogy az osztrákokkal szemben mutatott játékstílust visszük tovább – közölte a csütörtöki sajtótájékoztatón s svéd tréner. – Ez szakmai nyelvre fordítva annyit tesz, hogy védekezésben, támadásban, valamint emberelőnyös és -hátrányos helyzetben is hasonló teljesítményt kérek és várok el a fiúktól. A ligáról egyébként az a véleményem, hogy a tavalyihoz képest emelkedett a színvonal, az elől és hátul lévőek is jobbak, ez pedig jótékony hatást gyakorol a hoki sportágra. Minden alakulatra nagyon fel kell készülni, ez pedig tovább­emeli, emelheti a nívót. Megjegyzem továbbá, hogy eddig sokszor talán elég volt három sor, most már négy kell, s ezt láthatják a szakemberek és a laikusok is.

Bravúr a „köbön”

Lapunk kérdésére – mely szerint előfordult-e már több évtizedes pályafutása során az, hogy csapata emberhátrányból gyors egymásutánban két gólt szerez – Mikael Tisell csillogó szemekkel felelt:

– Nem, soha nem történt ilyen, pedig már negyven esztendőt húztam le a hokiban. Hozzáteszem, hogy az egyik esetben három másodperc is elegendő volt a gólhoz.

A két, négy az öt elleni hazai találatról kifejtette „álláspontját” Galanisz Nikandrosz, a piros-fehérek gólerős csatára is:

– Én sem emlékszem arra, hogy velem vagy az együtteseimmel ilyen bravúr megesett volna. Ami pedig a péntek esti összecsapást illeti: folytatunk kell azt a munkát, amit a Vienna Capitals ellen elkezdtünk. Minden egyes játékelem jól sikerült nekünk, most ugyanezt az intenzitást és eredményességet várom.

Sakaris nem, Miskolczi igen

A támadó elmondta még, hogy a válogatottbeli meghívó is motiválja, ennek jegyében folyamatosan jó teljesítményt vár önmagától.

A hazaiak közül Sakaris eltiltása miatt nem szerepelhet, Miskolczi viszont sérülését leküzdve visszatér társai közé.

