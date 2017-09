Hokilutriban nyertek a Jegesmedvék

A miskolciak két nyertes meccs után arra készültek, hogy behúzzák a harmadikat is. Az első kiállítás a 2. perc végén történt, ekkor bottal akasztásért Ládayt ültették ki a játékvezetők, de a fórt nem tudták kihasználni a Macik. A 6. percben a Titánok szerezték meg a vezetést: Ainsworth átadását Schoenmakers pofozta a kapuba (1-0). Ezután nagyobb sebességre kapcsoltak a vendégek, akik nagy erőket mozgósítottak az egyenlítés érdekében. Felgyorsultak az események, a 13. percben Magosi asszisztált Galanisznak, aki közelről egyenlített (1-1), így teljesen nyílttá vált a találkozó. A 16. percben Miskolczit sújtották kiállítással, majd akadályozásért Rantanent küldték a 2 percre büntetőpadra, az első dudaszóig azonban az eredmény már nem változott.

Az elsőhöz hasonlóan

A második harmad, az elsőhöz hasonlóan, ismét hazai kisbüntetéssel kezdődött, Ainsworth ugyanis „eltette” a korongot, majd a 23. percben Gőz szabálytalanul lökte a palánkra emberét, így szintén kapott százhúsz másodperc „jutalmat”. Ebből pedig megszületett a hazaiak második találata, Antilla fejezte be góllal szólóját (2-1). A miskolciaknak megint futniuk kellett az eredmény után és nagyobb sebességre is kapcsoltak Pavukék. A 26. percben Vizi került ki akadályozásért, a borsodi alakulat jégen lévő tagjai pedig türelmesen járatták a korongot, keresték a legjobb lövőhelyzetet, de néhány centiméter rendre hiányzott, de Kornakker is mindig jó helyen volt. Később is folyamatosan öt vendég-mezőnyjátékos lehetett a jégen négy fehérvárival szemben, ugyanis először rosszul cseréltek a Titánok, akik közül hatan kerültek a jégre, majd bottal akasztásért Szabó B.-t fegyelmezték, de a Jegesmedvéknek nem ment a góllövés. Ami azonban nem sikerült emberfórból, sikerült egálból. A 37. percben Pavuk és Miskolczi segédletével megint Galanisz vette be a ketrecet (2-2), majd Vojtkó kapott pihenőidőt a játékvezetőktől. A kritikus pillanatokat kibekkelték a piros-fehérek, így a záró felvonás döntetlennel indult.

Harmadszor is

A 42. percben már harmadszor is a fehérváriak előnyét mutatta az eredményjelző: Hamvai „magányos farkasként” vette be a hálót (3-2), az 45. percben Szabó B.-t rúgásért bűnhődött, de ennek kihasználásával megint hadilábon álltak Vasék. A 49. percben viszont a Titánok jutottak fórhoz, Láda B. ugyanis bottal akasztott. A remek napot kifogott Galanisznak azonban helyén volt a szíve és a keze, ugyanis az 57. percben egalizált (3-3). Még ugyanebben a percben Sakaris kapott 10 perces fegyelmi büntetést, így ő már ekkor befejezte a találkozót. A hosszabbításban, 62.52-nél Vizit testre ütésért „levették” a jégről, Mikael Tisell pedig időt kért, de maradt a 3-3, így a csapatok a szétlövésnek nevezett büntetőkre hagyták a döntést, a hokilutri pedig a Maciknak hozott szerencsét.

ÉM-KT

Jegyzőkönyv

Fehérvári Titánok – DVTK Jegesmedvék

3-4 (1-1, 1-1, 1-1, 0-0, 0-1) – szétlövéssel

Székesfehérvár, 410 néző. V.: Babic, Wolf (Abonyi, Kedves).

Fehérvári Titánok: Kornakker – Vehmanen, Sándor F., Ainsworth (1), Schoenmakers 1 (1), Szita – Reiter, Szabó B., Antilla 1, Kiss P., Részegh – Imre P. (1), Láday, Vizi, Hamvai 1, Balogh – Antal A., Prácser, Péter A., Mazzag, Erdei – Szeles (kapus). Vezetőedző: Kóger István.

DVTK Jegesmedvék: Adorján – Leppanen, Rusk, Galanisz 3, Magosi (1), Miskolczi (1) – Rantanen, Láda B., Sakaris, Tóth A., Vas – Gőz, Vojtkó, Kulmala, Pavuk (1), Ritó – Bernáth, Karda, Albert T., Köllő, Tóth G. – Kiss B. (kapus). Vezetőedző: Mikael Tisell.

Kiállítások: 14 perc, ill. 10 perc+10 perc fegyelmi (Sakaris).

Kóger István: – Egy picit keserű a szám íze, mivel csak egy pontot gyűjtöttünk, de ha az egész játék képét nézem, azt kell, hogy mondjam: az ellenfél sokkal többet birtokolta a korongot, több volt a kapura lövések száma, és tényleg foggal-körömmel küzdöttek. Ami miatt egy kis keserűség van bennem, az talán az, hogy a DVTK a 60 perc alatt egyszer sem szerezte meg a vezetést, és a végén ráadásul egy harmadból ki nem ütött korongból sikerült egyenlíteniük. A hosszabbításban emberhátrányba kerülni szintén nagyon embert próbáló, de a büntetőpárbaj már inkább lutri, amiben most alulmaradtunk.

Mikael Tisell: – Szerintem jól játszottunk, és keményen dolgoztunk, mégis a Fehérvár tudta nagyobb arányban kihasználni a helyzeteit, ez nekünk kevesebbszer sikerült. Mégis sikerült visszajönni mindhárom alkalommal, és ez nagyon dicséretes. Néha úgy alakul, hogy hiába dolgozol keményen, az ellenfél mégis sikeresen támad vissza, és gólt szerez, ilyenkor újra fel kell jönni. Nekünk ez mindhárom alkalommal sikerült, úgyhogy szerintem megérdemeljük a pontokat.

További eredmények:

Ferencvárosi Torna Club-ASC Corona Brasov 5-4 (2-2, 1-1, 2-1)

UTE-SC Csíkszereda 4-2 (1-0, 1-2, 2-0)

Dunaújvárosi Acélbikák-EV Vienna Capitals 7-2 (2-0, 4-2, 1-0)

A tabella:

1. Ferencvárosi Torna Club 6 5 – – 1 31-16 15 pont

2. DVTK Jegesmedvék 6 4 1 – 1 22-10 14

3. MAC Budapest 5 4 – – 1 22-10 12

4. UTE 6 4 – – 2 16-14 12

5. Fehérvári Titánok 6 2 – 1 3 18-27 7

6. Dunaújvárosi Acélbikák 5 2 – – 3 15-17 6

7. ASC Corona Brasov 4 1 – 1 2 13-15 4

8. EV Vienna Capitals 6 – 1 – 5 12-32 2

9. SC Csíkszereda 4 – – – 4 8-16 0

