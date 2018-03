Hóhelyzet Mezőkövesd környékén

Éjjel tizenegy óta mentettek a tűzoltók Mezőkövesd környékén. Az M3-as autópályát – amelyet éjszaka le is kellett zárni Füzesabony és az M30-as elágazás között – több autó is szalagkorlátnak ütközött, de személyi sérülés nem történt. Ezen kívül a 3-as főúton is voltak fennakadások, Vatta környékén több kamion is elakadt. Mezőnagymihály és Mezőcsát között lezárták az utat, mert járhatatlan és több autó is árokba csúszott, itt is a tűzoltók mentettek.

Fotó: Bujdos Tibor © Fotó: Bujdos Tibor

Dél-Borsodban, bár már elállt a szél és olvad is, több út nehezen járható, vagy járhatatlan, főleg a tiszai vonalon, Borsodivánka és Tiszadorogma között 30-70 centiméteres hótorlaszok vannak. Nehezen volt járható a szentistváni út, Borsodgeszt felé másfél méteres hófalat mértek, a többi bükkaljai település, Szomolya, Bogács, Kács felé nem voltak nagyobb problémák. A reggeli órákban több buszjárat is kimaradt Miskolc felé.

– ÉM –

Lesodródott az úttestről az M3-as autópályán Mezőnagymihály térségében Mezőnagymihály - Lesodródott az úttestről és az út menti árokba hajtott egy gépkocsi szombat délután az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán, a 140-es kilométernél március 17-én. A balesethez a mezőcsáti katasztrófavédelmi őrs hivatásos tűzoltói érkeztek ki, akik áramtalanították a járműve... Tovább a cikkhez

Elakadt egy autóbusz Mezőcsát és Gelej között Mezőcsát, Gelej - Elakadt egy autóbusz vasárnapra virradó éjjel a Mezőcsát és Gelej közötti úton. A balesethez a mezőcsáti katasztrófavédelmi őrs hivatásos tűzoltói, illetve a mezőcsáti önkéntes tűzoltó egyesület tagjai érkeztek ki, akik elvégezték a műszaki mentést. A balesetben senki nem sé... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA