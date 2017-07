Hogyan szállítsuk a biciklit szabályosan?

Tombol a nyár, ilyenkor még a kevésbé megszállott kerékpárosok is előkapják kétkerekűjüket, amit természetesen a hazai, sőt, érthető módon, a külföldi üdülésekre is szeretnének magukkal vinni. Nincs ezzel semmi gond, de mégis van. Akkor mindenképpen, ha a biciklit a vonóhorogra szerelhető kerékpártartónkkal szeretnénk szállítani. Hiába rendelkezik a személygépkocsink speciális vonóhoroggal, nem lehet csak úgy, otthon felszerelni a kerékpártartót, elhelyezni rajta az autónk érvényes, hátsó forgalmi rendszámát, majd rápakolni a biciklit és már indulni is. Vagyis lehet, csak akkor ne csodálkozzunk, ha a rendőrség több tízezres bírsággal sújt minket. Jogosan.

A helyes eljárás

A rendőrség mindig az érvényes jogszabály szerint köteles eljárni, ami április eleje óta a következőképpen szól:

„A rendszám igénylését meg kell előznie egy szemlének a Nemzeti Közlekedési Hatóság vizsgabázisán vagy valamelyik, arra jogosult magánvizsgahelyen. Ilyenkor azt állapítják meg, az a kerékpárszállító eszköz, amelyet a gépkocsira kívánnak szerelni, megfelel-e a közlekedésbiztonsági előírásoknak: a magasságra, a rendszámtábla megvilágítására és az autó hátsó világításának láthatóságára is vannak szabályok.

Amennyiben igen, az autót és a szállítóeszközt lefotózzák, és a szürke rendszám is kimondottan erre szabva készül majd el. Másik autóra tehát nem lehet átszerelni a kerékpárszállítót, ahhoz ismét meg kell jelenni egy szemlén az újabb személygépkocsival és a szállításra szolgáló eszközzel. Ugyanis nem mindegyik típusú autó kompatibilis ugyanazzal a kerékpárszállítóval”– nyilatkozta lapunk megkeresésére Pitkó László rendőr alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője.

Hogyan tovább?

Amikor a kezünkben van a műszaki adatlap, az okmány­iroda a következő állomás, ahol néhány napon vagy egy-két héten belül megkapjuk az autónk rendszámával megegyező, szürke színű rendszámot, amit a szállítóeszközön erre kijelölt helyre kell feltennünk. Nagyon fontos, hogy az autónk hátsó, fehér rendszámát ne mozdítsuk el a helyéről. Amennyiben a fent leírtak szerint járunk el, nem kell tartanunk semmilyen bírságtól. A tetőcsomagtartós szállítás szabályai továbbra is változatlanok.

A lakosság egy része sajnos törvényerőre emelt jogszabályként kezeli azt az információt, amely május elején jelent meg, és ebből sok félreértés adódott. Révész Máriusz kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos ugyanis akkor azt mondta, hozzá is eljutottak azok a jelzések, amelyek szerint tarthatatlan és életszerűtlen a jelenlegi rendszer. Éppen ezért gyors egyeztetést tartottak, és megállapodtak arról, hogy leegyszerűsítik a folyamatot. A harmadik rendszám igényléséhez nem lesz szükség vizsgálatra, mondta a kormánybiztos. A szürke rendszám díja továbbra is 5500 forint marad, de a szemle megszűnik, így egyéb költség nem lesz. A kormánybiztos remélte, hogy egy hónapon belül rendezik a helyzetet, de erre egyelőre még nem került sor. Hogy mégis mikor? A dátum egyelőre nem ismert. Addig az autósoknak továbbra is az április eleje óta érvényes, a fentiekben általunk részletesen leírt jogszabályban elrendeltek szerint kell eljárniuk.

Ennyibe kerül a szürke…

A szemle az állami vizsgaállomáson 1770 forintba kerül, a magánvizsgáztatóknál cégenként változó. A szürke rendszám 5500 forint, és létezik egy 2300 forintos díj, ami a rendszám nyilvántartásba vételének a költségeit tartalmazza. Mindezt a kormányablakban (azon belül okmányiroda) kell befizetni. Összesen tehát 9570 forintba kerül a harmadik, szürke színű rendszám. Az új azonosító addig érvényes, ameddig az autó rendszáma is.

