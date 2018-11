Hogyan spórolj helyet egy emeletes ággyal?

Az első és legfontosabb szempont, az anyagiakon túl, hogy praktikus legyen a bútor, vagyis ne csak az ágy funkcióját töltse be. Ez a legtöbb esetben úgy kivitelezhető, hogy az ágy alatti részen kap helyet az íróasztal, vagy akár egy kisebb sor szekrény. Sőt, ezeket lehet ötvözni is, hogy az egyik oldalt az asztal foglalja el, míg a másik oldalán található egy polcos szekrény. Természetesen még ezt is lehet fokozni abban az esetben, ha a lépcsők úgy vannak kialakítva, hogy azok kihúzhatóak és tárolóhelyként funkcionálnak. Ezek nagyszerűen és sokoldalúan kombinálhatók egymással, a határ a csillagos ég. Az egyik közkedvelt példa az ilyen bútorokra az emeletes gyerekágy íróasztallal, így egy bútorral szinte be is lehet rendezni a szobát.

De mi van abban az esetben, ha az emeletes ágy alatti térben kell elhelyezni még egy ágyat és jó lenne, ha beférne mellé egy kis szekrény, vagy akár egy polcos rész az apró holmik tárolására? Ez is könnyedén megoldható, a Kandy gyermekbútorok ilyen praktikus kivitelben készültek. Tehát az sem lehet akadály, hogyha 2 gyermek szobáját kell felszabadítani a helyhiányból, ezek könnyedén kivitelezhetőek a megfelelő emeletes ágy kiválasztásával.

Mivel minden szülő számára fontos, hogy a gyermeke egy rendezett, kényelmes és nem utolsó sorban világos helyen rajzolgasson, alkosson, majd a későbbiekben írja a leckét, akkor ne habozzon, nézzen körül az íróasztallal kombinált emeletes ágyak között! Ha igazán vagány, komplett gyerekbútort szeretne, tökéletes választás lehet az Alfemo Compact Room Emeletes Ágy, amely ágy, tároló és tanulósarok is egyben.

Fontos, hogy már a kiválasztáskor figyeljünk arra, hogy az ágy mennyire variálható, mennyire könnyedén szétkapható, ha úgy hozza az élet. Amennyiben a létra egyik oldalon fixen rögzítésre került, akkor az gátat szabhat az átalakításoknak, variációknak. Mivel az emeletes ágyak legfőbb ismérve a helytakarékosság, ezért lehetőleg ne válasszunk semmilyen nagyszabású darabot, ha kicsi a szoba, ahol el kell helyeznünk, mert akkor az ágy fogja uralni a teret és megint nagyon zsúfoltnak és rendetlennek hathat. Lehetőleg kis szoba esetén tartózkodjunk a sötét színek választásától, mivel az csak még jobban összehúzza a teret.

Éppen ezért, ha jól meggondoltuk és már ki is választottuk a megfelelő ágyat, akkor érdemes elkezdeni gondolkodni a szoba díszítésén. Egy jól átgondolt szín a falakon, vagy egy megfelelő díszítés igazán sokan számíthat. Nagyon fontos tényező lehet abban, hogy a gyermekünk hogy érzi magát a szobájában.

Tehát, ha emeletes ágyat szeretnénk venni gyermekünk szobájába, akkor mindenképp alaposan gondoljuk át, hogy mi a legpraktikusabb, milyen elrendezésű ágy lehet az, ami tökéletesen beleillik a szobába. Ezért érdemes körülnézni a Kandy kínálatában, legyen szó újszülöttről, csecsemőről, totyogóról, vagy már kamasz gyermekről egyaránt.

