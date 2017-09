Hogyan lehet segélyből megélni, hogyan lehet kevés pénzből túlélni egy hónapot?

A program célja a szegénységgel, a mélyszegénységgel kapcsolatos kérdések megismerése és az arra adott társadalmi sztereotip válaszok átértékelése, valamint a valóság játékos formában történő átélése. Így hirdette meg hétfői programját a megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház, ahol a Szociopoly néven megalkotott társasjátékot próbálhatták ki a meghívottak. A rendezvényen szociális és egészségügyi területen dolgozó szakemberek vettek részt. Az érzékenyítő játékról a társasjáték kitalálója, Bass László tájékoztatta a jelenlévőket.

A tapasztalat az, hogy nem tudnak kijönni a játékosok a pénzből.” Hirpi Edina

A játék lényege: az elején mindenki megkapja a ma Magyarországon elérhető támogatásokat, vállalhatnak egy vagy több gyermeket, ez esetben családi pótlékot és gyest kapnak, segélyhez jutnak. A játék folyamán közmunkából vagy alkalmi munkából szerezhetnek jövedelmet, kaphatnak eseti segélyt, és akinek szerencséje van, az találhat vagy nyerhet is pénzt. A játék folyamán mindenkinek kell élelmiszert vásárolnia, be kell fizetnie a lakásfenntartás költségeit – ha nem teszi meg, akkor esetleg áram híján megromlik az ennivalója, megbetegszik a hidegben, vagy megbüntethetik –, ezenkívül a gyermekek iskoláztatása, a közlekedés, a ruházkodás, az orvosi ellátás is kiadásokkal járnak. Ha valakinek nincs pénze, akkor a kisboltban vásárolhat hitelbe, vagy az uzsorástól kérhet kölcsönt. A játékban az nyer, akinek sikerül túlélnie a hónapot.

Senkinek nem sikerült

Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy a hétfői programon nem volt olyan, akinek sikerült volna ez a küldetés. De nem csak tegnap nem sikerült, a tapasztalat az, a játékosok nem tudnak kijönni a kevéske pénzből. Hiripi Edina irodavezető lapunknak elmondta, a játék élménye nem csak megrendítő, de azon túl a valóságban is megfigyelhető csoportdinamikai elvek alapján rendeződnek a játékban résztvevők. A legkiszolgáltatottabb családok például kiszorulnak a társadalom peremére.

Az irodavezető szerint a programon résztvevő szakemberek nem csupán végigjátszották a Szociopolyt, de a tegnapi esemény egyfajta képzés is volt. Ennek köszönhetően már ők maguk is le tudnak majd vezetni ilyen játékot.

Azt is megtudtuk, a szociális és egészségügyi területen dolgozók nagy része természetesen a valóságban is találkozott már a játékban megtapasztalt nehézségekkel, problémákkal, de – mint a foglalkozás után elmondták – mélyítette tapasztalásukat a Szociopoly.

Mezőről mezőre

A játék egyes mezői mentén haladva bemutatják azokat az adatokat, tudományos eredményeket, jogszabályokat vagy hétköznapi tapasztalatokat, amik segíthetnek megérteni, miért is fordul egy család az uzsoráshoz, milyen feltételekkel kaphat valaki közmunkát, miért kényszerül falopásra, hogy mennyi napszámért lehet ma feketemunkát vállalni, mennyi élelmiszert lehet ennyi pénzből megvásárolni stb.

