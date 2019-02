Hogyan csökkenhet a légszennyezettség?

Két helyen kifogásolt a levegőminőség, megyénkben Hernádszurdokon, Kazincbarcikán. A népegészségügyi központ a Putnokon és annak térségében nem javasolja a szabadban történő hosszas tartózkodást. Veszélyes és egészségtelen levegőminőség esetén már az egészséges embereknél is légúti tünetek (például köhögés, légúti irritáció, nehézlégzés), illetve szemirritáció jelentkezhet. A légszennyezettség hosszú távon elsősorban szív- és érrendszeri betegségek kialakulásához vezethet, azonban a légzőrendszer krónikus megbetegedéseiben is szerepe van – hangsúlyozták. Külön kiemelték azt is, hogy a légszennyezettség csökkentésében fontos szerepe van a lakosságnak.

Fűts okosan!

A Fűts okosan! kampány honlapján (www.futsokosankampany.hu)számos hasznos információt megosztanak, amely segítségével mi magunk is hozzájárulhatunk a légszennyezettség csökkentéséhez. Amíg a földgáz használata esetén az egészségügyi szempontból legveszélyesebbnek tekintett kisméretű részecske kibocsátás elhanyagolható, ezzel szemben a szilárd tüzelőanyagok elégetésekor nagy mennyiségű káros anyag kerülhet a levegőbe.

Nagy különbségek

A szilárd tüzelőanyagok között is nagy különbségek vannak. Amennyiben szén vagy fa között kell választanunk, inkább a fát preferáljuk. Ha úgy döntünk, hogy a szenet választjuk tüzelőanyagként, gondoljunk arra, hogy az olcsóbb, de rosszabb minőségű (magasabb kéntartalmú) barnaszenek és lignit használata során okozott légszennyezettség is nagyobb. A fa az emberiség történelmében a legrégebben használt energiahordozók egyike. Amennyiben helyesen használjuk fel a fát otthonunk fűtésére, úgy nem csak kevésbé szennyezzük a levegőt, illetve veszélyeztetjük saját és családunk egészségét, hanem a fűtés költségeit is jelentősen csökkenteni tudjuk – írja a honlap.

A hatékony fatüzelés kulcsa: a megfelelően száraz (20 százalék alatti nedvességtartalmú), kezeletlen hasábfa, lehetőleg magas fűtőértékű keményfából. Legalkalmasabb erre a tölgy, különösen a csertölgy, bükk, akác, gyertyán fája.

ÉM-PGY

VISSZA A KEZDŐOLDALRA