Hogy ne legyen rossz a levegő…

Ebben az időszakban a nem megfelelő fűtéstechnika felelős a légszennyezettségért, ám a közlekedés mértéke és a légköri adottságok sem elhanyagolhatóak, derül ki a vizsgálatokból. Lapunkban és portálunkon visszatérően foglalkozunk a régiónkat különösen súlyosan érintő légszennyezettségi problémával, melyre civilek és hatósági szervek keresik a megoldást.

Figyelmeztetnek, ha kell

Mit tehetnek az önkormányzatok?

Hejőpapi földrajzi fekvésénél fogva kevésbé veszélyeztetett település, a mozgó levegő könnyen „átmossa” a légkört. Azonban a nem megfelelő tüzelőanyag nagymértékű használatából adódnak itt is problémák, amelynek először figyelmeztetéssel, majd bírsággal igyekszik elejét venni az önkormányzat – tájékoztatott Miskolci Tibor polgármester. Náluk októberben fejeződött be a szociális alapú tüzelőanyag osztás. Összességében ezer mázsa barnaszenet osztottak ki, mely rászoruló családonként mintegy hat mázsát jelentett, a támogatottak körét kibővítették a hatvan év felettiekkel és a fogyatékkal élőkkel. A rezsicsökkentéshez kapcsolódva pedig február első felében kezdik meg a tüzelőosztást, az azt kérelmezők körében.

Átfogóan támogatni

Az erdős dombokkal övezett Sajókápolna már nem olyan szerencsés, a helyi – főleg az elöregedett berendezések használata miatti – légszennyezést jóval felülmúlja az uralkodó széljárás miatt a kazincbarcikai üzemek felől érkező szálló por – fejti ki Faragó Ilona polgármester. Javaslata szerint átfogó megoldást kellene találni, ezt pedig a tüzelő-berendezések cseréjének száz százalékos állami támogatottságú pályázatában látná. Az önkormányzatok komoly segítséget tudnak nyújtani a tájékoztatásban, ismeretbővítésben és a pályázatok korrekt elkészítésében – teszi hozzá. A közlekedés okozta légterhelést a 26-os út kiváltásával lehetne jelentősen csökkenteni véleménye szerint.

Rozgonyi Tibor, Meszes polgármestere nem panaszkodik a rossz levegőre. Véleménye szerint a Szlovákia felől érkező légáramlat „átmossa” a Rakacai-tavat körbeölelő völgyet. A gázt is sok lakásba bevezették, de jelentős azoknak az aránya, akik a szociális tűzifával fűtenek.

Csenyétén a múlt héten osztották a tűzifát. Ahol több család lakik egy ingatlanban, öt-hat köbmétert is kaptak. A légszennyezettségre nincs panasz – mondta el Zupkó Gergely polgármester.

Pornóapátiba mennének a példáért

Az előzetesen feltételezettnél ugyan kevésbé mértek rossz levegőt Répáshután, de azért nem lehetnek elégedettek, mondta Mlakár Zsófia, akitől megtudtuk, civil kezdeményezésre hívták el a Levegő Munkacsoportot a településre. A mérés pénteken volt, erről be is számolt lapunk. Az eredményeket lakossági fórumon ismertették, ahol az is elhangzott, hogy milyen alternatív megoldásokkal javítható a levegő a településen. A nem tökéletes értékeket ugyanis a fatüzelés okozza, csak azzal fűtenek a helyiek.

– Először is a házak hőszigetelését ajánlotta a mérést végző szakember, mint mondta, ezzel kevesebb fűtési energiára van szükség – mondta Mlakár Zsófia. Több ötlet is elhangzott, de a legnagyobb fantáziát a Vas megyei Pornóapátiban megvalósított fűtési rendszerben látják. A lényege: építettek egy közös fűtőművet, erre csatlakoznak a házak, így egyfajta távhővel fűtik a települést.

Zsófia elmondta, a további ötletek sem elvetendők. Az önkormányzat is támogatná a változtatást – ők pályázati lehetőségekben is bíznak – keresik a megoldást.

Megtudtuk azt is, a helyi civilek azért kezdeményezték a mérést, mert a téli időben érezték, hogy probléma van, az asztmás gyerekek fulladnak az egyébként jó levegőjéről híres bükki településen.

