„Hogy mennyibe fog kerülni? Abba bele sem merek gondolni!”

Érdemes volt hétfőn ellátogatnunk az egyik papír-írószer üzletbe, mert megtudtuk, hogy manapság mi a divat az iskolákban. A kisiskolásoknál a legújabb őrület a Santoro márkájú füzet, tolltartó és táska, a lovacskákkal díszített tanszerek, de kapósak a kutyás és macskás iskolai eszközök is.

A miskolci Franco Kisáruházban jártunk hétfő dél­előtt, és ha nem tudtuk volna, azonnal rájöttünk volna, hogy közeleg a tanévkezdés. Az áruház ugyanis tele volt tanszereket vásárló szülőkkel, gyerekekkel és középiskolás fiatalokkal. Az üzletben megtudtuk, tulajdonképpen most kezdődött az igazi roham, még a következő hét is erős lesz, valamint a tanév első hete, de aztán apad a forgalom.

Jó minőségűt

Dr. Bódi Adrienn édesanya és kislánya, Jázmin nagy szakértelemmel válogatnak a ceruzák között.

© Fotó: Bujdos Tibor

– Most veszünk meg mindent, ceruzákat, tollakat, füzeteket, vignettákat, füzetborítókat, és mindent, ami kell. A kisebbik gyermekem még óvodás, neki inkább ruhaneműket vásárolok, benti cipőt, melegítőt például – sorolja az édesanya. – Minden évben ebben az áruházban vásárolunk, ezt szeretjük. Hogy mennyibe fog kerülni a tanévkezdés? Abba bele sem merek gondolni. Nem tartalékoltunk rá, a fizetésünkből kell kigazdálkodnunk – teszi hozzá, megjegyezve: bár a választék nagy, de igyekszik mindenből a jó minőségűt megvenni, hiszen azzal lehet jól dolgozni. Tolltartót minden évben vásárolnak, de iskolatáskát csak kétévente.

Jázmin már a divatos márkájú füzetek között nézelődik. Elárulja, nagyon szereti a tanév eleji bevásárlást. A márkás füzetek drágák, ezért csak üzenőnek és leckefüzetnek szereznek be ilyet. A többi füzet olcsóbb, azokra mutatós borítót vesznek majd. Azt is megtudjuk, hogy Jázmin szeret iskolába járni, kitűnő tanuló.

Listával

Listával a kezében halad a polcok között Aradi Enikő, aki szintén a negyedikes gyermekével érkezett az áruházba.

– A kislányom írta fel, hogy mire lesz szüksége, azt nézem épp. Szerencsére az idén jóval kevesebb tanszer kell, mint tavaly vagy tavalyelőtt. A rajzfelszerelés kerül a legtöbbe, mert csak jó minőségűt veszünk. Úgy számoltam, hogy olyan 50 ezer forintból kijön minden. Bár lehet, hogy kevesebből, mert iskolatáskát nem veszünk az idén, ugyanis tavaly drágát vásároltunk, az kibír még egy tanévet. Igazából az első osztály volt a leghúzósabb – jegyzi meg az édesanya. Elmondja: ők is ezt az áruházat szeretik, mert nagy a választék, és jó minőségű tanszerek is kaphatók itt.

– Ki tudjuk gazdálkodni a tanévkezdést, nem panaszkodom. Szerencsére a tankönyveket ingyen kapjuk – teszi hozzá Enikő.

© Fotó: Bujdos Tibor

Kislánya, Pozsga Petra pedig arról mesél lapunknak, hogy nagyon szereti az állatokat. A lovakat különösen, de a többi állatot is. Ezért olyan tanszereket keres, amelyeknek nemcsak a minőségük jó, de van rajta ló, kutyus vagy egyéb kedvenc. Sok füzet kell, vonalas, kockás, sima és hangjegyfüzet is.

– A lovakat azért szeretem, mert járok lovagolni. Jövőre már versenyezni is fogok – teszi hozzá Petra büszkén.

A gyerek választ

Antal Krisztina hatodikos nagylányával és annak barátnőjével érkezett tanszervásárlásra.

– Most főleg füzeteket, ceruzákat és tollakat veszünk. Itt jók az árak, van választék bőven és megfelelő a minőség is. Olyan középkategóriás tanszereket keresünk, hogy azért kitartsanak egy darabig. Persze tanév közben sok mindent kell pótolni, hiszen a füzetek és ceruzák elhasználódnak. Az én lányom szereti elfaragni a ceruzáit – árulja el az édesanya. Azt mondja, túlságosan nem megterhelő a tanévkezdés, nem okoz gondot a családnak. Most szabadságon van, így jó vásárolni, mert nyugodtan át lehet nézni a kínálatot. Igazából a nagylánya választ, hiszen számára nem mindegy, mi van a füzeten vagy hogy milyen színű a toll és a ceruza.

© Fotó: Bujdos Tibor

A nagylány, Beatrix már talált is megfelelő füzeteket és ceruzákat. Most még tolltartót és edzőtáskát keres. Szerinte a táska jobb, mint a tornazsák, mert kevésbé koszolódik és erősebb is. Megjegyzi: vásárolni szeret, de annak nem túlságosan örül, hogy kezdődik az iskola.

Ilyen lesz a tanév

A 2017/2018-as tanév első tanítási napja szeptember 1-je (péntek), az utolsó tanítási napja 2018. június 15-e (péntek). A tanítási napok száma 180, a nappali tagozatos szakgimnáziumokban 178, a gimnáziumokban, szakközép- és szakiskolákban 179. A végzős középiskolások 2018. május 3-án mennek utoljára iskolába.

A 2017/2018-as tanév első féléve 2018. január 26-áig tart, az iskolák február 2-áig értesítik a tanulókat és a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az őszi szünet október 30-ától november 3-áig tart. A téli szünet december 27-étől január 2-áig, a tavaszi pedig március 29-től április 3-áig. A tavaszi írásbeli érettségi május 4-én kezdődik és május 28-áig tart.

Rövidebb lesz a nyári szünet? Érdekes megoldáson dolgozik a kormány. Ha el tudnak indítani egy tömeges, országos táboroztatási programot, azzal kiegészülhet a tanév.

– Hegyi Erika –

