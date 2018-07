Hódít a halmozható esküvői gyűrű trend

A menyasszonyok, a későbbi asszonyok szeretnék gyűrűiket, mint napi divatékszer, kiegészítése a stílusuknak hordani, nem csak, mint a házasságuk tényét kezelendő szimbólumot. Napjaink divatvilágában egy újfajta gyűrű trend kér teret, ez nem más, mint a halmozható gyűrűk divatja!

Mit értünk halmozható gyűrűkön?

Akár a vőlegény, akár a menyasszony nem árt, ha tisztában van azzal a lehetőséggel, hogy van már más választásuk is, mint a szimpla karikagyűrű, mint az örök szerelem szimbóluma. Mit szólnának, ha azt mondanám, hogy 2018-ban teret engedtek egy új divatőrületnek, ami maradandó lesz, tekintettel arra, hogy egy fantasztikus ötlet?

A halmozható gyűrűk lényegében vékony gyűrűkből állnak, melyeket együtt is, de egyedül is lehet viselni. Ugrásszerűen nő az érdeklődés irántuk, hiszen az egyediség az egyik legfontosabb szempont, mikor megvesszük, vagy megterveztetjük karikagyűrűnket egy exkluzív szalonban, amilyen az Ékszerpalota is! Hosszú távon azért lesz nyertes divat, mert évek múlásával egyre több házassági/első randi évfordulónk lesz, ez a stílus pedig adja, hogy mit is adjunk kedvesünknek ajándékba, amivel bővülhet a kollekció.

Új stílus a trendet követőknek

Napjainkban az újonnan házasodottak, akik követik a divatot, kezdték használni a gyűrűsujjukon a különböző gyűrűk kombinálásából összetett vékony gyűrűket. Céljuk legalább olyan látvány elérése volt, ami felveheti a versenyt egy nagyobb ékkővel rendelkező gyűrűvel. Hétköznapokon pedig, mikor nem feltétlenül a harsányság a cél, viselhetik a gyűrűket külön egymástól, mint mutatós és egyedi divatékszer.

Az egyediség szerelmesei könnyedén kitűnhetnek, hiszen a gyűrűk stílusa számtalan lehet. Csillogás szerelmeseinek lehetősége van apró ékköves eljegyzési gyűrűket kombinálni, különböző arany színekkel. De választhatunk színes ékköves vékony karikagyűrűket, melyeknél szintén variálhatunk az arany színével.

Előfordulhat, hogy egy korábbi gyűrűdarabhoz kell terveztetni a többi gyűrűt. Lehet ez egy nagyszülőktől örökölt vintage darab, ami remek kihívás szakembereinknek, kiváló tervezőinknek. Ahhoz, hogy egy már meglévő gyűrű mellé egy egyedi, de együtt is hordható darabot lehessen tervezni, vegyék fel a kapcsolatot az Ékszerpalota munkatársaival elérhetőségeik valamelyikén!

