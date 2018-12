Hobbiból életet mentenek Sátoraljaújhelyen

Hivatalosan tavaly óta működik, de nagy tapasztalattal rendelkezik a Macs-Eb Remény Állatvédő Egyesület, amely fő munkáját tekintve a balesetes, sérült és veszélyben lévő kutyák és macskák S.O.S. mentésével foglalkozik Sátoraljaújhely környékén.

– A régióban más állatvédő társaságok is aktívak, akikkel jó a kapcsolatunk. Viszont mi széleskörű, ideiglenesbefogadó-hálózattal rendelkező, gyors és mobilis szolgálat vagyunk. Ha hívnak minket, azonnal a helyszínre sietünk a sürgős esetekhez és chipleolvasást is vállalunk. Ezenkívül nagy kiterjedésű körzetben mi vagyunk az egyetlen cicákkal is foglalkozó szervezet – emelte ki Juhász Henrietta, az egyesület elnöke.

– A munkánk másik részét pedig a sátoraljaújhelyi gyepmesteri telep kutyáinak hirdetése és gazdához juttatása teszi ki. A folyamatosan frissülő Csodára várva Facebook-csoportban mutatjuk be a telep új lakóit. A legtöbb állatot 200 kilométeren túlról, más megyéből, vagy Budapest környékéről fogadják örökbe. Az idejutásban is tudunk segíteni, bár ez komoly költségeket emészt föl és a téli időjárás is jelentősen megnehezíti jelenleg a közlekedést. Adó 1%-ra egyelőre nem vagyunk jogosultak, hanem a közösségi oldalunk révén jutunk adományokhoz – mutatta be az állatvédő.

Sokan találtak gazdira

Összetartó ismeretségi körből szerveződött az egyesület, mint megtudtuk.

– A mentésben van egy társam, akivel nagyon régóta foglalkozunk munka mellett állatvédelemmel. Ehhez körülbelül harminc önkéntes csatlakozik, akik közül öt-hat vállalja, hogy ideiglenesen befogad fedél nélküli kutyákat és cicákat.

Az idősekre is gondolnak

Az elején ez baráti kezdeményezés volt, de egy idő után úgy éreztük, hogy szeretnénk hivatalos formába terelni a dolgot. Tavaly óta egyesület lettünk, és ebben a rövid időszakban több mint százhatvan ebnek és macskának találtunk szerető gazdát. Emellett szegény családoknak segítünk az élelmezésben, nagyjából harminc-negyven kutyát és cicát támogatunk így aktívan – osztotta meg az egyesületi elnök.

– Legújabb célkitűzésünk, hogy próbáljuk hagyományosabb módon is megkeresni az embereket. Az a tapasztalatunk, hogy az idősebb korosztály képviselői kevésbé használják az internetet. Elkezdtünk a városban keresni olyan üzlet- és irodatulajdonosokat, akik hozzájárulnak, hogy papír alapon, A4-es plakáton hirdessük meg a kirakatokban, vagy ajtókon a legújabb talált állatokat, amit két hetente cserélünk. Eddig öten jelentkeztek, akiknél december elejétől hirdethetünk. Számos esetben fogunk be jól táplált, gondozott, ápolt szőrű, bár idős kutyát. Valószínűleg még várják otthon, esetleg egy szépkorú gazdi, aki online kevésbé aktív, valamelyik üzlet kirakatában rátalálhat elveszett kedvencére – zárta.

