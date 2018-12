Hó és üzletek nélkül töltjük a karácsonyt

Elérkezett a karácsony. Feldíszítjük a fákat, átadjuk az ajándékokat, elfogyasztjuk az ünnepi vacsorát, majd jöhet egy családi este, esetleg betlehemi műsor, vagy éjféli mise. Ha mégis eszébe jut valakinek még némi vásárolni való, akkor jó tudni, hogy hétfő 14 óráig minden boltnak be kell zárnia, és aztán csütörtök reggelig csak a benzinkutak, nonstop üzletek, vendéglátó- és szórakozóhelyek, illetve a virágboltok és édességboltok lehetnek nyitva.

A gyógyszertárak ügyeleti rendben működnek az ünnep idején, míg az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartásában működő intézményekben, kórházakban folyamatos lesz a betegellátás a karácsonyi időszakban is.

Más menetrend szerint járnak a buszok és vonatok is, mint hétköznap, amelyről nem árt tájékozódni. Több időjárási front is érkezik térségünkbe, de nagy hideg és hó nem lesz idén karácsonykor.

Utolsó nagy rohamra indultak vasárnap – amely egyben az aranyhétvége is volt – az emberek az üzletekben. Aki mégsem járt volna a hétvégén boltban, vagy eszébe jutott még valami, esetleg kifogyott egy alapanyagból, az hétfőn dél­előtt még nyakába veheti az üzleteket, de nem érdemes későre hagyni a nekiindulást, ugyanis az üzleteknek december 24-én legkésőbb 14 óráig kötelező bezárniuk, csak a benzinkutak, a non-stop üzletek vagy a szórakozóhelyek tarthatnak nyitva. December 25-26-án is zárva tartanak az üzletek, kivéve az említett boltokat, amelyeken felül még a virágboltok és édességboltok is nyitva lehetnek.

Ügyelet a patikákban

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet tájékoztatása szerint december 24-én, – ami pihenőnap –, a szombaton is nyitva tartó gyógyszertárak a szokásos szombati munkarendjük, vagy rövidített nyitva tartás szerint lesznek elérhetők. December 25-én, kedden és 26-án, szerdán kizárólag az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást. Folyamatos lesz a betegellátás karácsonykor az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartásában működő intézményekben, kórházakban.

MTI,ÉM

Éjféli misék

– Karácsony vigília szentmise (dec. 24-én). Zárda Kápolna 17:00 óra, Mindszenti templom 18:30-kor. Éjféli szentmise Sajóbábonyban 22:00 órakor, a Mindszenti templomban 24:00 órakor lesz.

– Szent Imre templom: December 24., hétfő 16.00: misztériumjáték, 23.30: zenés áhítat.

– Isteni Ige Temploma Avas: 17:00 óra szentmise, pásztorjáték, 24 óra éjféli mise

– Vasgyári Szent István király templom: December 24-én, szenteste délutánján 16:00 órakor kezdődik a karácsonyi Pásztorjáték. Karácsonykor az éjféli szentmise a templomban kerül megtartásra.

– Diósgyőri Szűz Mária Neve templom: Karácsony vigíliája, 17:00 órakor, 22:00 órakor és éjfélkor mutatunk be szentmisét. A betlehemes játék 16:00 órakor kezdődik a templomban.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA