Hivatása jelenti számára a „mindent”

„Szuper Gabi terme” – diákok elismerése ez Kovács Gabriellának, az Ózdi Szakképzési Centrum Deák Ferenc Szakképző Iskolája és Szakgimnáziuma művésztanárának. A kedves felirat hónapokig díszítette a pedagógus tantermének – vagy inkább második otthonának – tábláját azután, hogy februárban a „Kazincbarcika Közművelődéséért” Szakmai díjban részesült.

Kovács Gabriella a tűzzománcművesség mestere és rajztanár egy személyben; meghatározó egyénisége Kazincbarcika kulturális életének. A 2012-ben készített drótszobraival a budapesti Országos Képzőművészeti Kirakatversenyen 1. helyezést ért el. Éveken keresztül ő készítette a megyei önkormányzat Rákóczi-láncát és Kazincbarcikán is alkotott: ő és tanítványai keze munkája a Mezey kávézó előtt található „Nem Ádám” névre hallgató szobor. 2018-ban pedig elkészítette az egykor megsemmisült John Lennon-emlékoszlop hű mását.

Nagy elismerés

– Meghökkentem – mondta Gabriella arra a kérdésre: „mit szólt hozzá, mikor a kultúra napi ünnepségen a színpadra szólították.” – Nagy elismerésként is éltem meg, hiszen ez egy szakmai díj. Annak a munkának az elismerése, amit többen is végzünk ebben a városban. Sok olyan kollégát ismerek, akire felnézek, példaképem is van köztük nem egy, de nagyon boldog voltam, hogy idén rám gondoltak a díj odaítélői.

A művésztanár hozzátette: a művészet és az oktatása számára a „mindent” jelenti.

– Az én gyerekeim már felnőttek, de gyerekre szükség van. Nemcsak ők tanulnak tőlem, én is tőlük, és ez megtart fiatalnak – tette hozzá.

