Hitelkártya díjak, amivel jó előre kalkulálni

Többféle lehetőség közül választhatunk a törlesztéssel kapcsolatban, így arra is mód van, hogy ne a teljes felhasznált összeget, csak egy úgynevezett minimum fizetendő összeget törlesszünk. Az ajánlatok igen vonzónak tűnnek, ám érdemes tisztában lenni a témát érintő minden információval, hiszen ellenkező esetben kellemetlen meglepetések érhetnek bennünket. A hiányos ismeretek sajnos plusz költségekkel járhatnak, de akár a büntetés fizetése is szükséges lehet egyes helyzetekben.

Túlléphető a hitelkeret?

Ugyan hitelkártya esetében soha nem szabad, hogy a teljes összeg felhasználása legyen a cél az igényléskor, sokan mégis beleesnek ebbe a csapdába, és kicentizik az összegeket. Ugyan a legtöbb hitelintézet lehetőséget kínál arra, hogy az engedélyezett hitelkeretnél többet költsünk, de ez sokszor néhány ezer forintos büntetést von maga után. Fontos tehát, hogy ne lépjük túl a keretet, és úgy szervezzük költéseinket, hogy maradjon az olyan időnként kiszámlázott költségekre is pénz, mint az éves kártyadíj, az SMS-ek havi díja, vagy az elmúlt havi kamatok.

Késedelmes fizetés, az igazi mumus!

Fontos tisztában lenni azzal, hogy ha a minimális visszafizetendő összeget sem tudja határidőre teljesíteni a kártyabirtokos, akkor szerződésszegés miatt késedelmi kamatot is kell fizetnie az egyébként is kiszámlázásra kerülő kamat mellett. Akár a kártyahasználatot is korlátozhatja a bank. Jó hír viszont, hogy a visszafizetésekre a bankok rendszerint türelmi időt határoznak meg, ami általában 15-21 nap között mozog.

Ezt a számlakivonat készítésétől számolják, tehát ha úgy nézzük, akkor a bank pénzét tulajdonképpen 45-51 napig kamatmentesen használhatjuk. Rendkívül fontos azonban, hogy amint tudjuk, azonnal fizessük vissza a pénzt, így még véletlen sem fordulhat elő, hogy elcsúszunk a határidőkkel, vagy beszedési megbízás esetén elmegy másra a pénz a folyószámláról.

Hitelcsapda? Kerülendő!

Kétségkívül kényelmes megoldásnak tűnhet a minimális összeg visszafizetése, de azzal mindenképpen számolni kell, hogy a fennmaradt plusz összegeket csak tovább görgetjük magunk előtt hónapról-hónapra. A késedelmi díjak és a kamatok egyre növekednek majd, és a hitelkeret túllépése esetén is plusz kiadásokra lehet számítani. Sok kicsi sokra megy, és ez a hitelkártya használata során különösen igaz. A büntetések, kamatok és az évente feltorlódott néhány ezer forintos plusz költségek több százezer forintra duzzadhatnak, és a kiút nem egyszerű.

A hitelintézetek nem véletlen ajánlják olyan előszeretettel a hitelkártya kínálta lehetőségeket. De hogy ne csak rosszat mondjunk a piacon jelen levő ajánlatokról, érdemes azok előnyeit is kihangsúlyozni. Abban az esetben, ha felelősen írjuk alá a szerződést és még inkább körültekintően használjuk a bank pénzét, figyelünk a visszafizetésekre, akkor a hitelkártya egy anyagi biztonságot nyújtó lehetőséggé válhat.

Ugyan a pénzügyi döntések meghozatalában sokszor az anyagi szükséghelyzet is szerepet játszik, de minden esetben meggondolandó, hogy valóban szükségünk van-e egy újabb, a hitelcsapda veszélyét magában rejtő megoldásra. Fontoljuk meg, hogy meg tudjuk-e másként oldani anyagi gondjainkat, vagy egyszerűen csak a pénzköltés vágya hajt minket akkor, amikor hitelkártyát igénylünk. A megfelelő ajánlatokkal élve, körültekintően használva a lehetőséget, hónapról-hónapra élvezhetjük előnyeit a kártyának.

