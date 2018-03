Hírességek, akik az örökbefogadás mellett döntöttek

Ewan McGregor



Bár a skót színész év elején megerősítette, hogy útjaik elválnak a feleségével de házasságuk alatt két gyermekük született és kettőt fogadtak örökbe. 2006-ban érkezett a családba Jamiyan, majd Annouk 2011-ben. Eredetileg mindketten Mongóliából származnak. Bár Ewan nem szívesen beszél családi életéről, valószínű, hogy motoros körútjai alkalmával szerzett tapasztalatai inspirálták az adoptálásban.

Julie Andrews



A legendás színésznő a brit rendező Tony Walton felesége volt először, akivel egy gyermekük született, Emma Kate Walton. Második férjével, Blake Edwardal közös nevezőn voltak: adoptálnak. Két vietnámi, árva kisbabát vettek magukhoz: Amy-t 1974-ben, Joanna-t pedig 1975-ben. A sztár elmondása alapján szeretett volna gyereket a második férjétől is, de nem jártak sikerrel, ezért döntöttek úgy, hogy az épp akkor dúló vietnámi háború szomorú kis árvái közül fogadnak örökbe.

Meg Ryan



Meg fia Jack már tinédzser volt mikor a színésznő úgy döntött, hogy örökbe fogad egy kisbabát. Daisy-t Kínából vette magához Ryan. Az adoptálásról később így nyilatkozott:

Mindig is tudtam, hogy meg szeretném tenni egyszer. Megláttam az arcát és rögtön tudtam, hogy egymáshoz tartozunk. Az adoptálás sok dolgot megtanított nekem az elvárásokkal kapcsolatban. Legfőképp azt, hogy el kell őket dobni!“

Sharon Stone



A gyönyörű színésznő sajnos egyik terhességét sem tudta kihordani. A vetélések annyira megviselték, hogy úgy döntött még egyszer, de utoljára próbálkozik természetes úton gyermeket vállalni. A sors iróniája, hogy Sharon az utolsó terhességét is elveszítette az ötödik hónapban és pont a kórházban birkózott ezzel a szörnyűséggel mikor felhívta őket az örökbefogadási ügynökség, hogy találtak nekik kisbabát. Így érkezett meg hozzájuk a kis Roan. A színésznő később elvált és még két picit vett magához Laird és Quinn személyében, akiket egyedül nevel.

Mariska Hargitay



A magyar származású színésznő már egy fiú August Miklós édesanyja volt mikor felmerült a családban az örökbefogadás gondolata. 2011-ben adoptálták az afro-amerikai Amaya Josephine-t majd 6 hónappal később, a szintén csecsemő Andrew Nicolas-t.

Fontolóra vettük mind az országon belüli, mind a nemzetközi örökbefogadást. Nagyon boldogok voltunk, hogy az imáink ilyen módon találtak meghallgatásra. Sokszor beszélgettünk a multikulturális családokról. Büszke vagyok, hogy a miénk is az!“

Sandra Bullock



Az 52 éves színésznő immár két gyereket nevel. Az első örökbefogadást még volt férjével közösen indították el de közben elváltak így, Sandra négy évnyi papírmunka és várakozás után egyedül üdvözölte fiát Louis Bardót. A pici pár év múlva szeretett volna kistestvért, de kora miatt a természetes úton való teherbeesés már nem jöhetett szóba a színésznőnél így a család Lailával bővült, aki addig az amerikai nevelőszülői rendszerben élt. A sztár szeretné ha az örökbefogadása felhívná a figyelmet arra, hogy több, mint 400 ezer gyerek él állami gondozásban az Egyesült Államokban.

Tom Cruise



Tom Cruise még Nicole Kidman férje volt, mikor két gyermeket örökbe fogadtak. Nicole többször is volt terhes de sajnos elvesztette a babákat így kézenfekvőnek tűnt a megoldás. 1993-ban adoptálták lányukat Isabellát majd két évvel később fiúkat, Connort. Bár a sztárpár azóta már elvált sőt Nicole-nak is sikerült gyermeket szülnie és Tomnak is van egy lánya Suri, a sztár így vélekedik az örökbefogadásról:

Az adoptált gyerekeim az én gyerekeim. Számomra sosem létezett semmilyen megkülönböztetés. Soha senki nem tenne különbséget, aki valaha fogadott örökbe. Fent voltam az éjjel közepén, hogy pelenkát cseréljek rajtuk, nincs azon mit megkérdőjelezni, hogy én vagyok-e az apjuk.“

Nia Vardalos



A komika görög családjával sikeresen megbirkózott filmjeiben de sajnos a meddőség elleni harcot elvesztette. 13 sikertelen kezelés után fogadta örökbe férjével az akkor 3 éves Ilariát. Kapcsolatuk egy cseppet sem indult zökkenőmentesen, a kislány már nem volt kisbaba így össze kellett szokniuk. Nia őszintén vallott arról, hogy traumatizált lánya sokáig nem engedte, hogy megöleljék, megharapta őket és kezelhetetlenül viselkedett. De kitartottak és végül boldog családdá váltak.

Forrás: Popsugar

Jótékony hírességek - Sztárok, akik a legtöbbet adakoznak Sok sztár van, akik hatalommal és befolyással bírnak hírnevük miatt. És persze a bankszámlájuk is duzzad. Így nem ritka, hogy jótékonykodnak és társadalmilag hasznos ügyek mellé állnak. Most megmutatjuk, hogy kik azok a hírességek, akik kiemelkedően sokat áldoznak rá a jó ügyre. Tylor Swift Az... Tovább a cikkhez

Hírességek, akikről nem is sejtettük, hogy ikertestvérük van Mi jobb egy sztárnál? Egy sztár, akinek ikertestvére van! Mary Kate és Ashley Olsenről szinte mindenki hallott, hisz együtt lettek világhírűek. Ám számos olyan sztár van, akinek szintén van ikertestvére, még ha ezt nem is tudja a világ. Most fellebbentjük a fátylat! Alanis Morissette A híres é... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA