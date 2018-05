Hírek360.hu: egyetemisták között mutatkoznak be Miskolcon

Az ország első, 360 fokos videós híradásokat készítő portálja, a Hírek360.hu – Nyíregyháza és Debrecen után – Borsod-Abaúj-Zemplén megye székhelyén látványos akcióval mutatkozik be. Május 10-én, csütörtökön az Egyetemvárosba látogat a portál stábja, hogy a Miskolci Egyetemi Napokhoz csatlakozzon. A Selmeci Diákhagyományok ápolásában és a diákrektor-választásban csak rövid időre zavarják meg az egyetemistákat, akiket közös éneklésre és táncra invitálnak a szervezők.

Énekkel és tánccal

A Rockwell Klub előtti területen, 16:00 és 16:30 között a 4-Dance Club varázslatos táncosai készülnek az alapállapotuknál még jobban elbűvölni az egyetemistákat és a Hírek360.hu nézőit. A MEN nagyszínpadja és a klub közötti területen látványos koreográfiával készülnek a fiatalok, amit énekléssel kísérnek – remélhetőleg minél több becsatlakozó hallgatóval.

A legszebb, hogy ezzel nem ér véget a bemutatkozó, 30 percbe sok minden belefér. Az Amatőr Zenekarok Versenyén 2. helyezett Before the Last veszi át a hangulatkeltést, és néhány számukkal tovább táncoltatják a várható sokaságot.

Míg szólnak a reggae-vel átitatott, ugrálós muzsikák a színpadról, a 4-Dance Club táncosai nagy fináléra készülnek: ha már a Hírek360.hu bemutatkozása zajlik, a fiatalok a Rockwell előtt formációba állnak és felülnézetből kiírják a portál nevét.

Zárásként 100 darab héliumos, egyébként környezetbarát (!) lufit egyszerre engednek az égbe a résztvevők, ami megint csak igen látványosnak ígérkezik.

Élő bejelentkezések

A bemutatkozó akcióról természetesen panorámafelvételeket készít a portál stábja, melyet később a hirek360.hu oldalon lehet megtekinteni. Ugyanakkor, akik élőben nem tudnak jelen lenni, de az aktualitásnak élnek, a Borsod Online, az Észak-Magyarország és a Hírek360 Facebook-oldalán élő bejelentkezésen keresztül követhetik az eseményeket.

Király Csaba riporter és Tóth István operatőr

Egyedülálló vállalkozásba kezdett 2017-ben az Észak-Magyarországot is kiadó Inform Média Lapkiadó Kft. A különleges projekt ráadásul nem akármilyen támogatással valósult meg. A világszerte ismert keresőóriás, a Google, azon belül is a médiavállalkozások digitalizációját elősegítő alapja, a Google Digital News Initiative (DNI) Fund támogatta a lapkiadót abban, hogy Magyarországon elsőként hozzon létre 360 fokos videókat készítő helyi hírportált.

Első és egyetlen

Az európai szerkesztőségeknek, médiavállalkozásoknak kiírt pályázaton a Hírek360 volt az eddigi első és egyetlen, amely méltónak találtatott a Google DNI Fund „large project”, azaz nagy volumenű pályázat kategóriában a támogatásra. A projektet 2016 novemberében közel 900 európai pályázat közül választották be a győztes 124 közé, ebből a Hírek360-nal együtt akkor négy magyar nyertes volt.

A tavaly szeptember óta közel 400, különböző témájú 360 fokos videót forgató Hírek360 csapata számára az egyik biztos bázis Miskolc, ezért is tartották fontosnak, hogy a Miskolci Egyetemi Napokhoz csatlakozva egy különleges produkció létrejöttének támogatásával azoknak is bemutatkozzanak, akik eddig esetleg nem hallottak róluk, vagy a Hirek360.hu-ról.

– Király Csaba –

360 fokos videó: Új stadion van Diósgyőrben, már csak csapat kell Miskolc - Diósgyőr-szurkolók érzelmeire játszó, generációkon átívelő megnyitóval adták át az új Diósgyőri Stadiont. A közel tizenötezer férőhelyes aréna atmoszférája lenyűgöző, főleg, amikor teltháznyi ember üvölti egyszerre: "Csak a Diósgyőr!". Új stadion már van, szurkolók mindig is voltak, már... Tovább a cikkhez

360 fokos videó: Tavaszodik Lillafüred Lillafüred, Miskolc - Téli videónk után visszatértünk Lillafüredre, hogy tavaszi pompájában is körülnézzünk. Szép volt a hófödte mesevilág, de a zöldellő fák és a nyíló virágok látványa a megújuló természet energiájával is feltölt. A Hámori tónál újra lehet csónakázni, illetve gyönyörködni a barn... Tovább a cikkhez

360 fokos videó: Mindannyian nyertünk a Hétköznapi Hősökkel Miskolc - Hétköznapi Hősöket díjazott az Inform Média Lapkiadó Kft. Az Észak-Magyarország napilapon és a Borsod Online portálon keresztül meghirdetett szavazáson négy kategóriában jelölhették az olvasók a másokért élő és tenni akaró embereket megyénkben. A City Hotelben ünnepélyes keretek között ... Tovább a cikkhez

360 fokos videó: Hagyományos húsvét a Hadasban Mezőkövesd - Hatalmas érdeklődés mellett rendezték meg az idei Matyó Húsvétot. Új értelmet nyert az egy tűt sem lehet leejteni kifejezés az idei Matyó Húsvéton hétfőn, kora délutánra. A vasárnapi rossz idő és a hétfő reggeli borongós ég ellenére is rengetegen indultak útnak a megye településeiről... Tovább a cikkhez

360 fokos videó: Minden babának jár egy kis szimfonikus Miskolc - A Ciróka Babakoncert csöppségekhez igazított, komolyzenei játszóház - ha nagyon leegyszerűsítjük. De ne tegyük, mert a program több síkon is izgalmas. A forgatókönyv egyszerre tartalmaz pedagógiai-fejlesztő elemeket, játékos feladatokat, a szülőket is bevonja, és a Miskolci Szimfonikus ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA