Hidegfront érkezik a hétvégén

Az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint a heves zivatar veszélye miatt péntekre három megye – Somogy, Zala és Baranya – kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Országos, középtávú előrejelzés szerint péntek délelőtt még inkább csak a Dunántúlon, délután másutt is több helyen valószínű zápor, zivatar, sőt egy-egy heves zivatar is kialakulhat – legkisebb eséllyel a Dél-Dunántúlon. Napközben többfelé megerősödik a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10-17 fok között alakul, de az Északi-középhegység völgyeiben ennél hidegebb is lehet. Napközben 23-30 fokig melegszik a levegő.

Szombaton nagy területen viharossá fokozódik a szél és a több-kevesebb napsütés mellett többfelé várható zápor, keleten helyenként zivatar. A minimumhőmérséklet 13-18, maximumhőmérséklet 18-23 fok között valószínű.

Vasárnap is többfelé erős lesz a szél. A több-kevesebb napsütés mellett szórványosan valószínű zápor. A leghidegebb órákban 10-15 fok lehet. Napközben 22-27 fokig melegszik a levegő – olvasható az előrejelzésben.

– MTI –

