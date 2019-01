Hideg van, sokan várják a fát

A szövetkezet besegít

Ezen a pályázaton azon települések vehettek részt, amelyeknek lélekszáma nem haladja meg az ötezret. A támogatást tűzifa vagy kőszén vásárlásához lehetett felhasználni.

– A támogatásnak köszönhetően 106 köbmétert fát tudtunk vásárolni, amellyel 69 családot támogathatunk – mondja Lovas Adrienn, Hollóháza polgármestere. – A legrászorultabbaknak már karácsony előtt kiszállítottuk a fát, hogy az ünnepek idején is tudjanak fűteni. Már csak pár család van hátra, akihez még nem juttattuk el a tűzifát. Egy családnak 1,5 köbmétert tudtunk adni, ami az egész fűtési szezont nem oldja meg, de a rászorulóknak ez is hatalmas segítség.

– A tavalyi elmaradással együtt összesen 591 köbméter tűzifát tudtunk a pályázatnak köszönhetően megvásárolni – mondja Sivák János, Gönc polgármestere. – Ennek köszönhetően több mint 200 családnak adtunk egyenként 2,1 köbméternyi szociális tűzifát, ami nagyon nagy segítséget jelent sokaknak. A helyi termelőszövetkezet is besegített a fa kihordásánál, ugyanis a partosabb részekre a saját traktorunk már nem tudott volna biztonságosan felmenni, itt a szövetkezet segített a saját traktorával, ráadásul a tűzifa egy részét is a telephelyükön tároljuk. Szerencsére már csak a település laposabb részei vannak hátra, így ha jönne egy nagyobb havazás, az is csak egy kicsit lassítaná a szállítást, de nem lehetetlenítené el. Kedden átnéztük, mennyien vannak még hátra, akik nem kaptak, és ha ilyen ütemben haladunk, a hét végéig minden rászoruló megkapja a tűzifát.

Fel is aprították

– Folyamatosan vágjuk össze és szállítjuk ki a szociális tűzifát a rászorulóknak – mondta érdeklődésünkre Csoma Ernő, Tolcsva polgármestere. – Sok az egyedülálló idős ember, akiknek szállítunk, ezért a közmunkaprogram keretében nekik külön kisebb darabokra felvágjuk a fát, hiszen erre sokan nem lennének képesek, vagy csak nagyon nehezen. 159 tolcsvai családon tudunk így segíteni. Tavaly 0,75 köbméternyi fát osztottunk ki fejenként, idén ez a szám már 1,16 köbméter, hiszen többet is pályáztunk és szerencsére többet is kaptunk. Ezt még az önkormányzat saját erőből további 2 millió forinttal megtoldotta, így többeknek tudtunk és tudunk segítséget nyújtani. Szükség is van erre, hiszen most a korábbi évektől eltérően elég kemény és hideg a tél.

Cigánd önkormányzata a sikeres pályázatnak köszönhetően közel, 5 millió forint támogatásban részesült. Mindezeken túl a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás keretében további közel 2 millió forintot kapott a bodrogközi város.

– Az önkormányzat a támogatást összesen 783 köbméter lágy lombos tűzifa vásárlására használta fel – mondta lapunknak Oláh Krisztán, Cigánd polgármestere. – A mai napig ebből 568 köbmétert szállítottunk ki az érintetteknek. További támogatásként több mint 3 millió forintot kaptunk a településen élő 274 téli rezsicsökkentésre jogosult személy részére járó 12 ezer forint összegű támogatás biztosítására. A támogatás természetben is rendelkezésre áll, a jogosultak részére az igazolást és a mellékelt tájékoztatót eljuttattuk.

Van, ahol véget ért

Szendrőládon már véget is ért az idei tűzifaprogram.

– Összesen 474 köbméternyi fára kaptunk támogatást, amelyet 470 ingatlannak osztottunk ki, így minden érintett egy köbméternyi tűzifát kapott – mondja Vadász Béla, a település polgármestere. – Ez is segítség a rászorulóknak. Nálunk már nagyjából egy hete be is fejeződött a program. A lakosok tudták, nagyjából mikor tudunk szállítani. A legtöbben ezt meg is várták, de aki hamarabb szeretett volna a fához hozzájutni, az el is jöhetett érte.

Igriciben még nem ennyire szerencsés a helyzet.

– A mi településünkön közel 200 embert érint a program – mondja Kislászló Csaba polgármester. – Ebből a múlt hét végén, pénteken és szombaton helyi vállalkozók traktorok és önkormányzati járművek segítségével 140 embernek már le is szállítottuk a zsákos szenet, mert azt igényeltünk. Egy újabb szállítmányt vártunk hétfőn a bányából, de egyéb okok miatt nem tudtak szállítani, de ígéretünk van arra, hogy a héten ezt a szenet is megkapjuk, és akkor kiszállíthatjuk a rászorulóknak.

ÉM-BG

