Hideg sor bontás után

Ha a belváros irányából a Hideg soron keresztül közelítjük meg az Avast, akkor jobbra a város látképében gyönyörködhetünk, míg balra a tavaly év végén elbontott épületek hűlt helyét találjuk. Az is jól látszik, a lebontott házak több pincelakást takartak. A lejáratokból mára csupán tátongó lyukak maradtak. Egyelőre nem szép látvány, de alakul. Mindenesetre már az is öröm, hogy elkezdődött valami, hiszen ez évek óta Miskolc egyik kritikus városrésze volt. Az elmúlt évtizedekben többször írtunk arról, hogy hatalmas szemétkupacok rondítják itt a város látképét, köszönhetően azoknak, akik hulladéklerakóként használták a területet. Előfordult, hogy civil szervezetek takarítást szerveztek a Hideg sorra, illetve környékére, hogy így hívják fel a mindenkori városvezetés figyelmét az ott uralkodó áldatlan állapotokra.

Bontási terület lett

Októberben azonban megindult valami, a területet elkezdték takarítani, a házakat, házromokat szalaggal elkerítették, jelezve, hogy bontási terület. December elején pedig Hubay György, a terület önkormányzati képviselője bejelentette, 14 házat év végéig elbont az önkormányzat a Hideg soron, és ez meg is történt. A felső nagy kanyartól a lenti támfalig eltűntek az épületek, mindez 11 millió forintjába került a városnak.

A bontásra azért is volt szükség, mert már régi terve a városnak, hogy az utat – ami a várost az avasi lakóteleppel és Miskolctapolcával is összeköti – kiszélesítse.

Ez pedig az idén realizálódhat, legalábbis a terület önkormányzati képviselője elmondta lapunknak, elkezdődött a beruházás tervezése, és az idei költségvetésben forrást is biztosít erre a városvezetés.

Ide is jutna

Ezen túl is vannak elképzelések, Hubay Györgytől megtudtuk a történelmi Avas rekonstrukciójára kapott támogatásból is jut a Hideg sorra. A csapadékvíz elvezetését és a közvilágítást ebből a forrásból szeretnék megoldani. A mostani beruházás második ütemeként pedig az idén a Hideg sor felső sorában található épületeket is megvásárolná a város, majd azokat is elbontják. A tavaly elbontott 14 ingatlant is megvásárolta a város, hatot adásvétellel, míg nyolcat kisajátítással. Hogy ez mennyibe került, arról nem tudott adatot mondani a képviselő. Azt azonban hangsúlyozta, az önkormányzat megkezdte az előkészületet a második ütemre is, az adminisztrációs feladatok folyamatban vannak, felmérték az ingatlanok értékét.

Eltűnnek?

Mint említettem, a mostani bontás után jól látszik, hogy a legtöbb épület alatt egykor pincelakások voltak. Arról is kérdeztük Hubay Györgyöt, hogy ezek – az útszélesítés szempontjából – milyen előkészítést igényelnek, ezeket hogyan tüntetik el.

Hangsúlyozta, ezt a problémát a szakértők kezelik, építészek, statikusok dolgoznak azon, hogy az út megfelelően legyen kialakítva.

