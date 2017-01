Hideg idő – A jövő hét második felére némileg mérséklődik az extrém hideg

Tésa, 2017. január 8. Egy férfi fát vág Tésán 2017. január 8-án. A Pest megyei településen hajnalban mínusz 28,1 Celsius-fokig hűlt a levegő, ezzel megdőlt az országos napi minimum hőmérsékleti rekord. A korábbi rekordot, mínusz 26,5 fokot 1985-ben ezen a napon a Nógrád megyei Romhányon mérték. - © MTI Fotó: Komka Péter

Budapest/Debrecen/Miskolc/Nyíregyháza – A hét második felében némileg mérséklődik az extrém hideg, de akkor is csak maximum 5 Celsius-fokig melegedhet a levegő, a minimumok továbbra is többfelé mínusz 10 fok körül alakulnak. Emellett többször várható havazás is, az erős, olykor viharos szél miatt hóátfúvásokra is készülni kell – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.