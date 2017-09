Hibás áldozatok, avagy a nő bosszúja

Valamiért Charles Bronson Bosszú című (1974-ben bemutatott) filmje jut az eszembe, miközben a Bosszú angyala című filmet nézem: itt is, ott is az önbíráskodás áll a középpontban, igaz, nagyjából ennyi a hasonlóság. A Charles Bronson alakította karakter a felesége gyilkosait bosszulja meg, itt, a CineFesten most bemutatott filmben pedig a női főszereplő veszi kezébe az igazságszolgáltatást. Megerőszakolják, próbálja feldolgozni a történteket, de sem az egyetemen, sem máshol nem kap segítséget. Aztán amikor rájön, hogy nemcsak ő járt így a lányok közül, ő maga veszi kezébe az irányítást, és levadássza az érintett fiúkat.

A film célja, hogy elinduljon egy nyílt, őszinte párbeszéd.” F. Eastwood

Négyszeres Oscar-díjas

A filmet a Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon vetítették a napokban, a vetítés után a nézők találkozhattak is a főszerepet alakító színésznővel, Francesca Eastwooddal, és a film rendezőjével, a brazil-amerikai Natalia Leitével.

Francesca Eastwood.

A név nem véletlenül ismerős. A 24 éves lány valószínű, hamarosan saját jogon is híres lesz (nagyon szép és tehetséges, s már az év felfedezettjeként ünnepelték tavaly a Sundance fesztiválon), de még egy ideig az apja lányaként emlegetik majd, édesapja ugyanis Clint Eastwood, a négyszeres Oscar-díjas színész és rendező. Édesanyja is színész, és vannak még jónéhányan a pályán a családból, például néhány féltestvére a hat közül.

© Fotó: Bujdos Tibor

A sajtótájékoztatóra együtt érkezett színész és rendező. Hasonló karakterek, fekete hajúak, szépek. Francesca arcán keressük az édesapja vonásait, határozottan fel tudjuk benne fedezni, de a neten talált fotók alapján inkább édesanyja kiköpött mása. A beszélgetés jó hangulatú, az alkotók közvetlenek, kedvesek, még ha a téma nem is túl vidám. Csákvári Géza, a CineFest művészeti igazgatója moderálja a beszélgetést, megjegyzi, ő válogatta be a filmet a fesztiválprogramba: úgy gondolja, a téma nálunk is aktuális.

Kiderül, Natalia Leite maga is érintett. Ezért amikor a forgatókönyvíró, Leah McKendrick megkereste, igent mondott.

– Tizenévesen érkeztem Amerikába, minden új volt, barátnak gondoltam mindenkit, aki szóba állt velem – meséli. Aztán egyikük visszaélt a bizalmával. Natalia megjegyzi, lehet, ő volt túl naiv, de megerőszakolták ugyanúgy a művészeti egyetemen, mint ahogy a Bosszú angyalában a Francisca által alakított Noelle-t.

Nem beszélt róla senkinek

– Úgy próbáltam feldolgozni a történteket, hogy nem beszéltem róla senkinek, megpróbáltam úgy tenni, mintha meg sem történt volna. Aztán rá kellett jönnöm, hogy az átélt trauma a kapcsolataimra is rossz hatással van, így elmentem egy terápiára.

Natalia elárulta, amikor elolvasta a forgatókönyvet, először sokkolta a dolog, aztán úgy gondolta, muszáj elvállalnia, „muszáj végigmennie ezen az úton”.

© Fotó: Bujdos Tibor

A beszélgetés során ő is, Francesca is megjegyzi, érzik, mennyire aktuális társadalmi problémát feszeget a film.

– Többfelé jártunk alkotó-, közönségtalálkozókon, és több helyen előfordult, hogy valaki felállt és elmondta, vele is hasonló dolog történt. Ha már az egyiküknek segítettünk azzal, hogy tudja, nincs egyedül, már megérte.

Szóba került, hogy miért kellett megölni a férfiakat, de Francesca szerint ez csak a fantasyelem, a fikció része.

A film elsődleges célja, hogy elinduljon a nyílt és őszinte párbeszéd erről a témáról, hiszen a nemi erőszak áldozatai sokszor nem tudnak kihez fordulni (mint a Bosszú angyala nőáldozatai), semmilyen segítséget nem kapnak a közösségüktől, még családi szinten is jellemző az áldozathibáztatás. Ezért is tartják fontosnak – magyarázta Francesca – hogy minél több emberhez eljusson a filmjük.

– Hajdu Mariann –

Nem vágyott soha színészi karrierre

Francesca Eastwood nyilatkozatai szerint nem vágyott színészi karrierre, nem akart a szülei árnyékában élni. Az más kérdés, hogy kicsi korától filmezik, többek között apjával, anyjával is játszott már együtt. (Nemrégiben a Fargo című sorozatban édesanyja játszotta időskori énjét.)

Szerepet kapott a Twin Peaks záróepizódjában (erről mesélt is a sajtótájékoztatón), sőt családjával valóságshow-műsoruk is volt, hasonló, mint a Kardashian családnak. Nyilatkozatai alapján szerencsére ez csak egy évig tartott.

A Wikipédia szerint férjnél van (a Bosszú angyalában szereplő nyomozóval, Clifton Collins Jr.-ral boronálták össze), de ezt most, egy Cine­Festről megjelent cikkben cáfolta.

Natalia Leite brazil rendezőnek A bosszú angyala a második nagyjátékfilmje. Filmjeinek központi témája a szexualitás és az erőszak.

Egy Eastwood a miskolci CineFesten Miskolc - A bosszú angyala című filmet kíséri el a 24 éves színésznő Miskolcra. 14. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál vendége lesz Francesca Eastwood, a feminista bosszúfilmként emlegetett alkotás szereplője, és a film rendezője, Natalia Leite is. A hazai közönség elé szeptember ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA