Hiába kérték a büntetés jelentős enyhítését

A Miskolci Törvényszék ítéletet hirdetett 2018. november 27-én annak a két férfinak és nő társuknak az ügyében, akiket csoportosan elkövetett kifosztás elkövetése miatt talált bűnösnek az Encsi Járásbíróság.

Az elsőfokú ítélet szerint a két férfi, az I. és a III. rendű vádlottak először 2015 májusában az encsi kenyérgyár öltözőjének szekrényéből vittek el – körülbelül 3000 forint értékben – ruhákat, személyes használati tárgyakat. Júliusban csatlakozott hozzájuk a II. rendű vádlott is, akivel a Halmaj külterületén található kamionparkolóban egy álló teherautóból, az éppen alvó sofőr mellől vittek el egy 60 ezer forint értékű laptopot. A cselekménysorozat ugyanezen év novemberében fejeződött be, amikor az I. rendű vádlott egy mérai lakóházból magához vett egy slusszkulcsot, majd az udvaron álló autóba ült, hogy azzal autózzon egyet. Furikázás közben egy szabályosan parkoló autóba hajtott, amitől megijedt és elszaladt a helyszínről. A cselekmények elkövetésekor az I. rendű és a II. rendű vádlottak fiatalkorúak voltak. Mindhárom vádlottat kifosztás elkövetése miatt ítélete el az elsőfokú bíróság. Az I. rendű vádlottat továbbá jármű önkényes elvétele és lopás miatt is bűnösnek mondta ki.

Megerősítette

A bíróság az I. rendű vádlottat 3 év, a II. rendű vádlottat 1 év 6 hónap, míg a III. rendű vádlottat 8 év szabadságvesztésre ítélte. A büntetés végrehajtását a II. rendű vádlott esetében 2 évi próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet ellen a vádlottak és védőik jelentettek be fellebbezést a büntetés jelentős enyhítése érdekében. A másodfokú bíróság kifejtette, hogy az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás helyes és a járásbíróság által kiszabott büntetés az I. és a II. rendű vádlottak vonatkozásában arányban is áll az elkövetett bűncselekményekkel. A törvényszék kizárólag a III. rendű vádlott esetében látott lehetőséget a szabadságvesztés 6 évre enyhítésére.

Az ítélet jogerőre emelkedett, az ellen nincs helye további fellebbezésnek.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA