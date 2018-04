Hetven íjász Karoson

Szombaton íjászok lepték el a Karosi Honfoglalás Kori Látogatóközpontot, ahol a VI. Tobolyka Kupa íjászversenyt rendezték meg.

Kicsik és nagyok

A fiatal korosztály két korcsoportban, a felnőttek egy korcsoportban vetélkednek ilyenkor egymással – mondta portálunknak Szabó Péter, a látogatóközpont vezetője. Igyekeztünk a központ területén kívül a környéken is felállítani célokat, és a versenyzők szabadon dönthettek, hogy a csoportjukkal együtt milyen sorrendben keresik fel az állomásokat. Ebben az évben hetvenen neveztek a versenyre.

Nem csupán a közelből, de a szomszédos Szabolcs megyéből és még Pest mellől, Üllőről is érkeztek csapatok, és természetesen a közeli Felvidékről is jöttek íjászok a most már hagyományosnak nevezhető versenyünkre, ahol ezúttal sem a győzelem volt a legfontosabb, hanem az, hogy lehetőleg mindenki érezze jól magát.

