Hetven, hatvan, húsz – ennyi éve totózunk, lottózunk és tippmixelünk

Hetven­éves a totó, hatvanesztendős a lottó, és immár húsz esztendeje tippmixelünk. Töretlen a játékoskedvünk, s egyre többet költünk fogadásokra. Ahogy mondani szokás: mindenkinek van egy kevéske aprója, öt vagy még ennél is több száma, s biztos hite-­reménye, hogy most vagy soha, de ezentúl már mi is a milliárdosok gondtalan életét tengetjük. Nem is járunk messze a valóságtól. Vendégünk volt Dr. Zsiga Marcell, a Szerencsejáték Zrt. marketing- és kommunikációs igazgatója, a cég szponzorációs támogatásokért felelős cégének ügyvezetője.

A közelmúltban az Eurojackpot legutóbbi magyar nyertese csaknem hatmilliárd forinttal lett gazdagabb.

Dr. Zsiga Marcell: Azért csak ennyivel, mert külföldön is akadt egy telitalálatos, akivel osztoznia kellett. Ám így is a hazai nyertesek első számú rekorderévé avanzsált. 2017 egyébként is különleges év a Szerencsejáték Zrt. számára. Az Ötöslottó 60 éves, a Tippmix 20 éves, a Totó pedig 70 éves születésnapját ünnepli. Márciusban köszönthettük a 30. Ötöslottó-milliárdos játékost, illetve a napokban kaptuk az örömteli hírt, amely szerint a Lottótársaságok Világszövetsége nyilvánosságra hozta 2016-os jelentését, mely szerint Európa legdinamikusabban növekvő lottótársasága a Szerencsejáték Zrt.

Sokáig az volt a tendencia, hogy hivatalosan nem társulnak a nagy külföldi szerencsejáték-társaságokkal. Mondván, hogy ezek a fogadások elszívják a hazaiaktól a bevételt.

Dr. Zsiga Marcell: Logikusnak tűnt az érvelés. Ám azt is tudni kell, hogy az internet jóvoltából bárki bárhol a világon online fogadásokat köthet. A cégünk ezeknek a hasznából nem részesedik, s ami a legfájóbb: a hazai kincstárat se gyarapítják. Az Eurojackpot 17 milliárdos árbevétele viszont nem igazi konkurenciája az ötös lottónak. A hazai fogadási szelvény 250, míg az Eurojackpoté 660 forint. Lélektanilag a nagy többség úgy gondolja, hogy az olcsóbb hazai fogadásnál nagyobb is a nyerési esélye, hiszen az egyik fogadási hirdetésben milliárdos tételről olvashatnak, az Eurojackpotnál pedig mondjuk néhány tízmilliósról. Igaz, utóbbi euróban értendő és forintra váltva hatalmas összeget jelent.

A totó igazi retró játék. Ennek volt még egy úgynevezett közösségépítő ereje is. Szokásban volt a kollektív játék. Manapság már a Tippmixnél se társulnak a szerencse levadászására.

Dr. Zsiga Marcell: Gondolhatjuk, hogy ez a fajta összefogás már a múlté, de azért látni kell, hogy az emberek napjainkban is szívesen mennek be a lottózókba, közösen latolgatják az esélyeket, vagy böngészik a kiadványokban, hogy melyik csapattól mi várható a soron következő fordulóban. Cégünk stratégiai mottója a következő években: „élményt nyújtunk, értéket teremtünk!”

Hogyan lehet fejleszteni egy jól bevált játékrendszert, játékstruktúrát?

Dr. Zsiga Marcell: Próbálunk ügyfélélmény-központú fejlesztéseket megvalósítani, és tartjuk a tempót az elképesztően fejlődő informatikai világban. Folyamatosan modernizáljuk lottózóinkat és televíziós műsorainkat, interaktivitásra törekszünk, és fejlesztjük az ügyfélkapcsolati pontjainkat – a jövőben a lottózókban elhelyezett tableteken és modern platformokon is játszhatnak ügyfeleink. Nem véletlenül újítottuk meg az online és a mobilfogadások rendszerét. Informatikus kollégáink állandóan a fejlesztéseken dolgoznak. Ugyanez a csapat egyben a fogadások biztonságának a tökéletesítését is végzi.

Ha már biztonság: hogyan zajlanak a sorsolások?

Dr. Zsiga Marcell: Nemzetközi viszonylatban is a hazai szerencsejátékok rendszere a legbiztonságosabbak közé tartozik. A lottósorsolások nyilvánosak, azt közjegyzők ellenőrzik, hetente akár több ezren is jelentkeznek számhúzónak vagy nézőnek, egy szigorú protokollt követően ők hozhatnak szerencsét a többi fogadónak.

A cég éves árbevétele megközelíti a négyszáz milliárdot. Egy-egy nagyobb nyeremény elérésekor alaposan megnő a fogadások száma is…

Dr. Zsiga Marcell: Büszkék vagyunk arra, hogy a Szerencsejáték Zrt. a nemzetgazdaság 18. legnagyobb cégévé vált az elmúlt évek kőkemény munkájának köszönhetően. Valóban nő a fogadások száma, ha van egy-egy nagyobb nyeremény, de fontos átvinnünk azt az üzenetet is, hogy aki a legális, nemzeti szerencsejáték-szervezővel játszik akár tippmixet, lottót, más sorsjátékot, és nyer, akkor biztos lehet abban, hogy a nyereményeit megkapja. Az pedig mindenkit érint, hogy a társaság hazánk egyik legnagyobb adófizetőjeként hozzájárul a közkiadásokhoz, ezenfelül a vállalatok közül első számú támogatói vagyunk a magyar kulturális és sportéletnek, valamint a filmgyártásnak. Egy kicsit minden játékosunk hozzájárult például a Kincsem című filmhez, a magyar kézi­válogatottak eredményeihez vagy az Opera kiváló szakmai munkájához. Szeretnénk, ha erre is jó szívvel gondolnának játékosaink.

Csak a mobilon megvalósult és interaktív online fogadások bevétele is eléri a 23 milliárd forintot. S ami figyelemre méltó: nő a sorsjegyeladások száma is.

Dr. Zsiga Marcell: Az idősebbek még emlékeznek az úgynevezett feltépős sorsjegyekre. Ez ma már kiment a divatból, a kaparósoké a piac. Ráadásul ezen a területen folyamatosan jönnek ki az újabbnál újabb ötletes szelvények. Most éppen Fesztivál sorsjegy bevezetése van napirenden. És ahogy arra utaltam, az online piac elérése a XXI. század egyik új lehetősége. Szeretnénk, ha a játékosok magas színvonalú szolgáltatást kaphatnának ahelyett, hogy távoli szigeteken bejegyzett cégek játékait keresik.

A cég szociális érzékenysége közismert, és sokszínű társadalmi, támogatási rendszere szigorúan szabályozott elvi alapokon működik.

Dr. Zsiga Marcell: Minden támogatásról komoly szaktekintélyekből álló bizottság határoz, ahogyan az elszámolást is gondosan felügyelik. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy közel 200 megváltozott munkaképességű kollégánknak biztosítunk munkahelyet. Talán ez is közrejátszott abban, hogy – számos elismerés mellett – 2016-ban megkaptuk a „Fogyatékosság-barát munkahely” címet, valamint a „Legvonzóbb tisztán hazai tulajdonú munkahely” kitüntetést.

Névjegy: Dr. Zsiga Marcell

Életkora: 38 év

Végzettsége: jogi egyetem

Nyelvtudása: angol, német

Munkahelye: Szerencsejáték Zrt.

Beosztása: marketing- és kommunikációs igazgató

Hobbija: sportesemények, természetjárás, regények olvasása, heti egy foci a barátokkal és egy-két futás

