Hétvégére havazás jön, utána meg tartós fagy megyénkben

Mától érdemes még a szokásosnál is jobban felöltözni, ugyanis olyan téli ítéletidő következik, amit eddig még sikeresen megúsztunk. Már csütörtökön is kaptunk egy kis ízelítőt a várható havazásból, aki pedig az ország másik felén járt, a viharos széllökésekbe kóstolhatott bele. Az erős szél miatt riasztást is kiadott a meteorológiai szolgálat.

A hajnali közepes fagy után kisebb havazásra, hózáporokra ma is kell számítani, és a hőmérő higanyszála sem szalad sokkal 0 fok felé. Az előrejelzések szerint a nagyobb havazás este északnyugat felől érkezik erős északias szél kíséretében. A hétvégi hajnali mínuszok erősebbek lesznek és a kialakuló hótakaró akár tíz centikben is mérhető lehet, különösen a bükki hegyvidéki területeken.

Az a bizonyos tartós fagy a jövő héten jön el, akkor a hajnali hőmérséklet akár -10 fokig is süllyedhet.

ÉM

