Hétvégenként telt ház Tokaj- Hegyalján

Még csak a turisztikai szezon első fele telt el, de már most látható, erős az idei idény Hegyalján. Nyilván Tokaj a leghíresebb színfoltja a borvidéknek, de sok kisebb település bír már olyan sajátos arculattal, mely önmagában mágnesként vonzza a látogatókat. Bodrogkeresztúrban például fellendült a falusi turizmus. Kedvelik ezt a gazdag természeti adottságokkal bíró, községet. Vannak, akik maguk mögött hagyják a nagyvárost, itt kezdenek új életet. Kollár Krisztina a fővárosból jött és kulturális programsorozattal igyekszik felpezsdíteni a vidéket. Az általa szervezett ősztől tavaszig tartó Keresztúri esték missziója: közelebb hozni a felvidéki magyarságot a zempléniekhez.

Tavasztól őszig programok

A Csodarabbik útja nevű kezdeményezés világhírű megmozdulássá nőtt. Évente több tízezer vallásos zsidó érkezik a Bodrog-parti községbe. A Felső sornál számos házat befektetési szándékkal vásárolták fel, hogy a haszidok helyi találkozójára érkezőket el tudják szállásolni. Nyilván a bor a legnagyobb csábereje ennek a vidéknek, de ez önmagában nem elég, mellé kell még tenni gasztronómiai különlegességeket, pezsgő tömegrendezvényeket és kulturális csemegéket is.

– Sajnáltuk, mikor véget ért a Hegyalja fesztivál, mely fiatalokat hozott. Sajnos nem helyi érdekeltségű cég szervezte, így joguk volt pillanatok alatt megszüntetni, hiába fájt ez a szállásadóknak, a pincészeteknek akkoriban – jegyzi meg Baji Ferenc, az egyik belvárosi étterem vezetője Tokajban, aki azt is hozzáteszi, azóta felnőtt a szóban forgó generáció, melynek tagjai családot alapítottak, értelmiségi munkaköröket töltenek be, és azok a fiúk, lányok, akik anno a lépcsőkön, tereken üldögélve szürcsölték az egyszerűbb borokat, ma már a középosztály megbecsült tagjai és hosszú hétvégékre visszatérnek.

Jelenleg nem egyetlen nagy rendezvény adja a kisváros arculatát, hanem tavasztól őszig egymást érik a programok. Ez a mottó bevált, folyamatosan érkeznek a turisták, a legnívósabb szállodáktól kezdve az egyszerű fogadókon át nagy forgalmat könyvel el mindenki. Hétvégén telt ház van Tokajban és az egész borvidéken.

– A vendéglátás és az idegenforgalom a húzóágazat, mely lehetőséget kínál Tarcalon is a vállalkozó kedvűeknek. Erős a forgalmunk, de csak hét főt tudunk elszállásolni a háromszobás vendégházban, ennek a sokszorosára lenne igény – hangsúlyozta Palásthy Katalin, aki pályázik, mert újabb panziót szeretne indítani. A tarcali Pataky borportán is fellendült a forgalom.

Klaszterbe kellene tömörülni

– Egyre többen belátják, pár naptól több időt érdemes szánni erre vidékre. Legfőbb kincsünk a bor, de mellé kell még tenni a helyi ízeket, vízi és szárazföldi túrákat kulturális megmozdulásokat, de a borvidék településeinek klaszterként kellene együttműködni, hogy ne egyszerre legyenek mindenhol a programok, hanem folyamatosan legyen szórakozási lehetőség. Egységben az erő, be kellene látnunk nem versenytársak, hanem partnerek vagyunk- érvelt Pataky Sándor Ákos, tarcali vendéglátó és borász, aki szerint a szép kártya is hasznos kezdeményezés.

– Az elmúlt évekhez mérten, 10-15 százalékos növekedés mutatható ki. A belföldi turizmus a legjellemzőbb, magyar nagyvárosokból is érkeznek csillagtúra szerűen, de sokan jönnek a tőlünk 200-250 km-re lévő Lengyelországból is. Ők családdal érkező borturisták, kötődnek a tokaji nedűkhöz. Oroszok és ukránok is felkeresik a pincéket és sok szlovák érkezik, őket a termálvizek vonzzák, Sárospatakon több a felvidéki fürdőző, mint az anyaországi. De ez nem befolyásolja a vendégéjszakák számát, ők csak átugranak hozzánk – magyarázta Ladomérszky László idegenforgalmi szakember.

