Hétvégén újra pályán a kosárlabda NB I/B. megyei csapatai

Női kosárlabda NB I/B Piros csoport, 11. forduló

Aluinvent-DVTK U23 – Tatabányai KC (Miskolc, városi sportcsarnok, szombat, 15.45)

Magyar Gergely, az Aluinvent-DVTK U23 edzője: – Hála Istennek egyre több bevethető játékosunk van, kezdenek a sérültjeink felépülni, Ocsenás és Kababik is pályára léphet, Erdődi is elkezdett már mozogni, igaz, ő még nem játszhat, viszont a rotációs lehetőségeink összességében bővülnek. Nem számítok könnyű mérkőzésre, hiszen az ellenfél csapatában idősebb, rutinos játékosok is szerepelnek. Sokszor nyilatkoztam már, és az változatlan, hogy a keretünk számára a junior bajnokik fontosabbak, kedden megkezdődik az U18-ban a rájátszás, és mi tulajdonképpen arra a meccs­re, a Győr elleni hazai találkozóra készülünk.

Férfi NB I/B Zöld csoport, 14. forduló

Tiszaújvárosi Phoenix KK – Bajai Bácska FKE (Tiszaújváros, Sportcentrum, vasárnap, 18.00)

Szendrey Zsombor, a Phoenix vezetőedzője: – Két és fél héttel ezelőtt játszottuk az ezt megelőző bajnokinkat, azóta csak kisebb mozgásokat tartottunk, hiányos kerettel. Vasárnap megkezdjük a visszavágók sorozatát, az első fordulók nem sikerültek számunkra túl fényesen, náluk is veszítettünk, sajnos, elég sok ponttal. Azon a meccsen voltak hiányosságok, nehezen is készültünk fel, különböző okoknál fogva. A mérlegünkön mindenképpen javítani szeretnénk, nem akarjuk veszélybe sodorni magunkat. Az éllovas ellen kell bizonyítani, tudjuk mit játszanak, ha abból jól felkészülünk és hozzuk a mi játékunkat, lehet egy jó mérkőzés.

ÉM

