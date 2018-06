Hétvégén is okozhat dugókat az útfelújítás Miskolcon

Vélhetően kevesen vannak a városban, akik még nem értesültek róla, hogy a napokban megkezdődött a 3-as főút József Attila úti szakaszának felújítása.

© Fotó: Ádám János

Az érintett területen sebességkorlátozásra és forgalmi sávonként változó lezárásokra kell készülni. A munkák csütörtökön a külső sávok lezárásával kezdődtek, délután aztán a régi aszfaltréteg felmarása is elindult.

Augusztus végéig

A várhatóan augusztus végéig tartó felújítás során az útburkolat mellett a közműszerelvényeket és a kiemelt szegélyeket is kicseréli a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Mint arról tegnap beszámoltunk, ugyan nem az ominózus útszakaszon, de a környező utakon voltak komoly dugók, fennakadások.

© Fotó: Ádám János

Bedugult a Hatvanötösök útja és a Soltész Nagy Kálmán utca, délután pedig már a megszokottnál jóval élénkebb volt a forgalom a Bajcsy-Zsilinszkyn is. Dobi Tamás, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, a felújítás alatt a rendőrség munkatársai folyamatosan monitorozzák a forgalmat és szükség esetén természetesen forgalomirányítással segítenek majd megszüntetni a problémákat (erre egyébként volt is már példa).

Cipzár-elv

– A Miskolci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya az javasolja, a lezárások környékén az autósok próbálják alkalmazni a cipzár-elvet, más néven a fésű szabályt, ez ugyanis lassú, de folyamatos forgalmat biztosíthat – részletezte Dobi Tamás, aki hozzátette, a bevásárlóközpontok közelsége miatt várhatóan nagy lesz a forgalom a környéken, ezért a rendőrség azt kéri az autósoktól, hogy vezessenek óvatosan, és próbáljanak meg türelmesek lenni egymással.

– KCS, TÁ –

Kerülőutak segíthetnek

A potenciális forgalmi torlódásokat egyébként menekülőutakon is elkerülhetjük. Ezekre sárga kiegészítő táblák figyelmeztetnek több helyszínen: a Búza térnél, a Harsányi felüljárónál, a turbó körforgalomnál, illetve a 26–os és 306-os főutak csomópontjában található felüljáró előtt. Kipróbáltuk őket, és egyelőre optimális megoldást nyújtanak, hiszen zavartalanul halad rajtuk a közlekedés. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy többük a felújítási munkálatok által érintett útszakaszba csatlakozik be, tehát a dugókat csupán lerövidíteni tudjuk. Ugyanakkor az is problémát jelenthet, hogy a 3-as út érintett szakaszán – a haladás megkönnyítése végett – több helyen sárgán villognak a jelzőlámpák, így mellékútról becsatlakozni kisebb kínszenvedés.

