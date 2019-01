Hétvégén a szokásosnál is nagyobb lehet a forgalom a tranzitútvonalakon

A közleményben hozzátették, ezzel egy időben az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján pénteken késő délutántól elsősorban a Dunántúlon, majd szombattól az ország nyugati és északi területein is számottevő havazás várható.

Pénteken az ország nyugati megyéiben viharos széllökések is várhatóak, szombaton a Dunántúl nyugati felében a havat havas eső, eső váltja fel, Veszprém megyére pedig – ahol akár 60-70 kilométer per órás széllökések is lehetnek – citromsárga riasztást adtak ki hófúvás veszélye miatt. Vasárnap már csak elszórtan fordulhat elő kisebb havazás – fejtették ki.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei a 2018. november 10-től mintegy 62 ezer tonna sót és több mint 3,6 millió liter kalcium-klorid oldatot juttattak ki a 32 ezer kilométeres országos közúthálózatra, a következő napokban pedig a társaság munkatársai 0-24 órás szolgálatot biztosítva végzik a szükséges téli útüzemeltetési feladatokat.

A hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat az előírások szerint először az autópályákon, autóutakon és főutakon kezdik meg, majd a településeket összekötő mellékutakon és alacsony forgalmú bekötőutakon folytatják. A hófúvásos szakaszokon a havazás elállásáig téliesebb útviszonyokra és lassabb haladásra kell készülniük a közlekedőknek – tudatták.

A szakemberek azt kérik, hogy a havazásban érintett területeken a közlekedők indulás előtt tájékozódjanak az aktuális út- és látási viszonyokról, valamint a forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatának weboldalán, a www.utinform.hu oldalon. Reggel öt és este 10 óra között nagyjából 3 óránként a www.utinform.hu/hirek/ut-es-latasi-viszonyok-a-kozutakon-2017-2018 linken országos, átfogó összesítéseket tesznek közzé az útviszonyokról.

