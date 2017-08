Hétszázmillió forint a lovas turizmusra

– A kormány kiemelt figyelmet fordít az aktív turizmus fejlesztésére az Észak-magyarországi régióban. Ennek nagyon szép példája Harsány, hiszen itt már megtekinthető az a fajta lovas turizmus, amelyet szeretnénk az egész országban elterjeszteni. Az MLTSZ által elnyert pályázat keretein belül – amely a lovas turizmus fejlesztésével kapcsolatos – a kormány hétszázmillió forintot szán Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lovas turisztikai infrastrukturális fejlesztésekre – jelentette be Révész Máriusz.

© Fotó: Ádám János

– A lovak az ember életében a barát, a szabadidő eltöltésében pedig a társ szerepét töltik be – mondta Lóska János. – A rendszerváltás után a lószeretet egyértelműen jelen volt hazánkban, viszont nem létezett egységes koncepció. A Magyar Lovas Turisztikai Szövetség a kilencvenes évek közepe óta összefogja a szolgáltatókat. A minőség megőrzése nagyon fontos, ezért Európában elsőként a vendégek érdekében bevezettük a patkós minősítési rendszert. Hatósági szabályozást írtunk elő, ami minden kezdő és haladó lovas biztonságát szolgálja. A Kincsem Nemzeti Lovasprogram lovas szakmai vezetését 2010-ben én láttam el. Abban van egy fejezet, a lovastúrázásra vonatkozó rész, amelyről a kormány 2012-ben határozatot is hozott. A lovastúraútvonal-hálózatok kiépítésére, rendszerbe foglalására, a sokszínű szolgáltatások megteremtésére és ezeknek a más szolgáltatásokkal való összekapcsolására irányul. Azt a néhány hiányzó részt, amit eddig nem sikerült megvalósítani, most pótolhatjuk. A következő fél évben az előkészítés zajlik, a kivitelezés a jövő év elején kezdődik és másfél évig tart. A pályázati pénzből GPS- és térkép­alapú útvonalak kijelölését, lovas pihenőhelyek kiépítését tervezzük. Az összeg hatvan százalékát fordítjuk az infrastrukturális fejlesztésekre, a többit pedig arra, ami ezeknek a működtetését segíti.

ÉM-NK

