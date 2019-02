Hétköznapi varázsigék

Népes közönség hallgatta az előadót, aki azokról a nagyon hatékony mondatokról beszélt, amelyek egy pillanat alatt képesek növelni a tanítvány, vagy a növendék teljesítményét.

A varázsszavak igen hatékonyak lehetnek a pedagógiában és a pszichoterápiában is.

A varázsigékben az az érdekes, hogy mindig elfelejtjük őket.” Dr. Mérő László

– Dr. Bányai Éva hipnóziskutató professzor asszony volt a tanszékvezetőm az ELTE Kísérleti Pszichológiai Tanszéken – kezdte előadását dr. Mérő László. – Az egyik páciense az 1950-es évek híres futócsapatának volt a tagja, amely 1955-ben tizenöt világrekordot futott. A páciens elárulta neki, hogy az edzőjük, Iglói Mihály mindig bedobott egy „varázsmondatot,” amitől ők nyerni tudtak, de hogy pontosan mit mondott, azt nem volt képes fölidézni. Amikor a hipnóziskutató kijutott Amerikába, megkereste az edzőt, aki felfedte a rejtélyt: a „most tudsz erősíteni” kifejezéssel biztatta a futóit. Tehát a varázsigékben az az érdekes, hogy mindig elfelejtjük őket, mégis működnek.

Egyszerű, de frappáns

Egy coachingból hozott példával folytatta a neves pszichológus.

„Nálam valamivel idősebb vállalkozót segítettem, aki egy országos hírű céget teremtett meg. A fő problémája az volt, hogy érezte, a biológia már nem engedi és egy idő után át kell adnia valaki másnak a cégvezetést. A nála műveltebb fia, aki a Harvardon végzett, alkalmas volt erre, de mégis folyton veszekedtek. Minden sikeres üzletvezető azt szeretné, hogyha a fia ő maga lenne harminc évvel korábbi kiadásban. Miközben ha más veszi át az irányítást, akkor más lesz a vállalat, mert annak a fiatalembernek eltérőek az eszméi és az ideái. A terápia végén elmondta a kliensem, hogy varázsigeként hatott rá, amikor rávilágítottam egy fél mondattal, hogy a fia valójában nem ő. Tehát adott pillanatban mindig a lehető legegyszerűbb, de mégis a leghelyénvalóbb szavakat mondjuk ki”– magyarázta az előadó.

Szülő, mint hipnotizőr

Nem tudjuk pontosan, hogy miért és kinek működnek bizonyos varázsigék.

– Ami bizonyos, hogy a hatékony „varázsláshoz” szükséges, hogy a kliens átadja a „varázslónak” a kontrollt, aki adott esetben lehet edző, tanár, szülő, vagy pszichológus. A tudomány nyelvén ezt raportnak hívjuk. Dr. Bányai Éva éppen azzal vált híressé, hogy rájött, a hipnózis a szó eredetével ellentétben nem alváshoz hasonló állapot, mert éber helyzetben is előidézhető, például szobabiciklizés közben. Tulajdonképpen a varázsigék rövidre zárják a gondolkodást. Azonban léteznek negatív bevésődések is, amelyeket például a szülői házban, vagy az iskolában hallunk ismétlődő jelleggel és sajnos legalább olyan hatásosak, mint ellentétük. Például ilyenek, hogy „Erre te nem vagy alkalmas,” ami mintegy önbeteljesítő jóslatként még akkor is működik, ha a felszínen nem hiszünk benne, mert nagyon erős szuggesztió. – tudtuk meg.

Tehetséges varázslók

A pozitív varázsigékre jellemző továbbá, hogy másodfajú változást idéznek elő.

„Az irodalomból tudnék példát hozni az ilyen típusú átütő erejű fordulatra. Tom Sawyert a nagynénje azzal büntette, hogy szombat délután az egész kerítést le kellett festenie. Jött hozzá a többi gyerek, akik sajnálkoztak fölötte, hogy mennyire rosszul járt. Viszont ő addig mondta nekik, hogy a kerítésfestés a világ legjobb dolga, hogy elhitték és ki akarták próbálni, de Tom nem volt hajlandó ingyen átadni a terepet. A végén nemcsak kifestették helyette a kerítést, de pluszban még ajándékokat is kapott érte. Ebből is látszik, hogy a másodfajú változás előidézéséhez már egyfajta kreativitás, intuíció és plusz tehetség, vagy furfang szükséges, amit sehol nem tanítanak, mert adottság. Így arra a kérdésre, hogy a varázsigéket hogyan tudjuk kitalálni, nem tudok választ adni” – hagyta nyitva a kérdést dr. Mérő László.

Detzky Anna

