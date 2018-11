Hétköznapi ünnep Mezőkövesden

Az NB I-es férfi kézilabda bajnokság alapszakaszának 9. fordulója keretében a matyóvárosban vendégeskedik a kontinens egyik legjobb csapata. A Mezőkövesdi KC – Telekom Veszprém mérkőzést 19 órakor kezdik a városi sportcsarnokban, ahol női játékvezetői duó (B. Pech Katalin és Vágvölgyi Mária) irányít majd, ilyenre pedig még nem volt példa az MKC hazai összecsapásain.

Az egyik legjobb

– Alig várjuk a kedd estét – kezdte Buday Dániel, a borsodiak vezetőedzője, aki játékos korában maga is sokszor szerepelt a dunántúliak ellen. – Most nagy szavakat fogok használni: kézilabdaünnep lesz nálunk attól függetlenül, hogy a Veszprém rossz szériában van, a hazai bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is érte néhány váratlan vereség, és talán ezek is hozzájárultak az edzőcseréjükhöz. Akárhogyan nézem, vagy csűröm-csavarom a dolgokat, tévedésmentesen ki kell jelentenem, hogy a Telekom Veszprém a világ legjobb csapatai közé tartozik, számomra egyetlen pillanatra sem kérdés, hogy a bajaikat időben orvosolni fogják és ismét rátalálnak arra az útra, amely győzelmeket hoz majd számukra.

Legyen szórakoztató

Az egykori válogatottból lett szakvezető a mérkőzést érthetően nem vezette fel szakmai meglátásaival, szavaiból azonban áradt a lelkesedés:

– Óriási lehetőség előtt állunk. A fiúk büszkék lehetnek magukra: arra, hogy klasszis csapatot, kiváló játékosokat hoznak a csarnokunkba. Mindenfajta nyomás nélkül, önfeledten kézilabdázhatnak, azt hangsúlyoztam nekik, hogy élvezzék a meccs minden pillanatát, azt, hogy nagy ajándékot kaptak, mert nem minden este léphetnek pályára egy ilyen kiváló társaság ellen. A szurkolóink figyelmébe is ajánlom ezt a hatvan, vagy a hosszabbításokkal még több percet, Mezőkövesden ritkán vendégeskedik világhírű alakulat. Amikor a nagy és a kicsi csap össze, mit mondhat a tréner? Az a célunk, hogy jó kézilabdát adjunk elő, játsszunk sokgólos, szórakoztató „rangadót”, és szolgáljuk ki azokat a szerencsés nézőket is, akik beférnek a csarnokunkba.

A hazaiak kerete a napokban új kapussal bővült, a sérült Tóth Koppány pótlására igazolták le Győri Kristófot, a Nemzeti Kézilabda Akadémia portását, aki ma mutatkozik be a kövesdiek színeiben.

Telt ház

„Ülőhelyre már nincs belépőjegy, viszont korlátozott számban néhány, állóhelyre szóló biléta azonban még van – mondta Tóbiás Szabolcs, az MKC technikai vezetője. – Nyolcszáztizenhat szurkolót fogadhatunk, ennyi a komplexum teljes befogadó képessége, így a telt ház garantált.”

